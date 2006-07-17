دوره آموزشي فرهنگ و آداب پوشش در كرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، در اين دوره آموزشي كه با شركت 120 تن از بانوان فرهنگي سرپرست خانوار و رابطين امور بانوان برگزار شد حاضران فرهنگ و آداب پوشش اسلامي را از سه منظرگاه جامعه شناسي ، ديني و فلسفي مورد بررسي قرار دادند.

اين دوره به مدت 3 هفته با حضور كارشناسان و استادان جامعه شناسي و فلسفي و ديني برگزار شد.

شركت كنندگان پس از پايان دوره ، گواهي شركت در كلاس را دريافت كردند و پس از اين به اشاعه مباحث اين كلاس در بين دانش آموزان و خانواده هاي آنان خواهند پرداخت.

فلسفه پوشش بشر و حجاب ، جامعه شناسي لباس ، فلسفه حجاب اسلامي ، پوشش دراديان مختلف، فرهنگ ايرانيان باستان در خصوص پوشش ، دستورات اسلام و اديان الهي براي لباس و پوشش بشر ، وظايف زنان و مردان در خصوص پوشش ، آداب لباس پوشيدن در مراسم مختلف و وظيفه زنان در مورد پوشش در دوران آخرالزمان ، از عمده ترين مباحث اين دوره تخصصي بود.

به دنبال برگزاري موفقيت آميز كلاس ياد شده ، قرار است اين كلاس در ساير شهرستان هاي استان تهران نيز برگزار شود.