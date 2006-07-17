  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۱۳

/ براي اولين بار در كشور /

دوره آموزشي فرهنگ و آداب پوشش در كرج برگزار شد

آموزش و پرورش ناحيه 2 كرج ، يك دوره آموزشي ويژه فرهنگ و آداب پوشش ايراني و اسلامي را براي بانوان برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، در اين دوره آموزشي كه با شركت 120 تن از بانوان فرهنگي سرپرست خانوار و رابطين امور بانوان برگزار شد حاضران فرهنگ و آداب پوشش اسلامي را از سه منظرگاه جامعه شناسي ، ديني و فلسفي مورد بررسي قرار دادند.

اين دوره به مدت 3 هفته با حضور كارشناسان و استادان جامعه شناسي و فلسفي و ديني برگزار شد.

شركت كنندگان پس از پايان دوره ، گواهي شركت در كلاس را دريافت كردند و پس از اين به اشاعه مباحث اين كلاس در بين دانش آموزان و خانواده هاي آنان خواهند پرداخت.

فلسفه پوشش بشر و حجاب ، جامعه شناسي لباس ، فلسفه حجاب اسلامي ، پوشش دراديان مختلف، فرهنگ ايرانيان باستان در خصوص پوشش ، دستورات اسلام و اديان الهي براي لباس و پوشش بشر ، وظايف زنان و مردان در خصوص پوشش ، آداب لباس پوشيدن در مراسم مختلف و وظيفه زنان در مورد پوشش در دوران آخرالزمان ، از عمده ترين مباحث اين دوره تخصصي بود.

به دنبال برگزاري موفقيت آميز كلاس ياد شده ، قرار است اين كلاس در ساير شهرستان هاي استان تهران نيز برگزار شود.

کد مطلب 354505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها