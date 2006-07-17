مسئولان بلند پايه فيفا و AFC بزودي به تهران مي آيند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، داريوش مصطفوي در رابطه با تصميم كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا در به رسميت شناختن مسئولان پيشين فدراسيون، به سايت خبري سازمان افزود : بي شك مسوولان AFC شفاف درجريان مسايل قرارنگرفته اند، چرا كه جملگي مسئولان فدراسيون شفاهي و كتبي از مقام خويش استعفا داده اند. دكتر دادكان چه درمجمع فدراسيون و چه درگفتگو با رسانه هاي ديداري و شنيداري اعلام كرد كه بعد از جام جهاني استعفا خواهد داد و ديگر نمي خواهد به فعاليت خود ادامه دهد.

ناصر نوآموز و محمدرضا پهلوان هم در مقام نايب رئيس و دبير فدراسيون استعفا داده اند و نسخه استعفاي كتبي آنان هم موجود است و چيزي نيست كه ازكسي پنهان باشد.

مصطفوي درعين حال گفت : نگاهي اجمالي به ساختار ورزش ايران، مشخص مي سازد كه رئيس سازمان تربيت بدني، رئيس مجمع فدراسيون فوتبال است و اين حق برايش در اساسنامه تعريف شده كه درصورت مواجه شدن با عملكرد ضعيف و ناكارآمد، رئيس فدراسيون را از كار بركنار كند. بي شك كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز چشمان خود را بر ساختار دولتي ورزش ايران نخواهد بست و نمي توان انتظار داشت كه خارج از سيستم دولت، رئيس فدراسيون فوتبال كارش را انجام داده و به سازمان تربيت بدني نيز در قبال برنامه هاي صورت گرفته پاسخگو نباشد.



دبيرفدراسيون فوتبال تاكيد كرد: فدراسيون جهاني (فيفا) به اساسنامه داخلي فدراسيونها كاري ندارد وتنها به دنبال شكل دمكراتيك انتخاب رئيس وفعاليت فدراسيونهاهستند كه ما نيزوظيفه داريم با فراهم كردن شرايط لازم، زمينه برگزاري انتخاباتي سالم رافراهم آوريم كه اين كار را نيز با نظر مهندس علي آبادي انجام خواهيم داد.

وي در پايان از برنامه خويش براي دعوت از مقام هاي كنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا جهت سفر به ايران خبر داد و گفت : مطمئن باشيد مسئولان ارشد AFC و فيفا بزودي به تهران خواهند آمد تا ضمن گفتگو با آنان، راههاي پيشرفت هرچه بيشتر فوتبال ايران را مورد بررسي قرار دهيم.