روساي جمهوري ايران و افغانستان بزودي در دوشنبه با هم ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين منبع خاطرنشان كرد : در اين ديدار به عنوان بخشي از ديدار سه روزه احمدي نژاد از تاجيكستان، امامعلي رحمان اف رئيس جمهوري اين كشور نيز حضور خواهد داشت .

بر پايه اين گزارش، همكاري اقتصادي، به ويژه در زمينه انرژي هيدروالكتريك و مبارزه عليه تروريسم و قاچاق مواد مخدردر دستورالعمل اين ديدار خواهد بود.

تاجيكستان با 143 هزار و 100 كيلومتر مربع وسعت و 7 ميليون و 320 هزار نفر جمعيت كشوري در آسياي ميانه و در بين كشورهاي ازبكستان، افغانستان، چين و قرقيزستان قرار دارد.

اين كشور به سبب قرابت زباني، تاريخي و فرهنگي داراي اشتراكات زيادي با ايران است كه پس از استقلال اين جمهوري از روسيه، اين قرابت ها و تماس ها بيشتر شده است.