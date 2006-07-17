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۲۶ تیر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۲

يك منبع دولت تاجيكستان خبر داد:

روساي جمهوري ايران و افغانستان بزودي در دوشنبه با هم ديدار مي كنند

روساي جمهوري ايران و افغانستان بزودي در دوشنبه با هم ديدار مي كنند

يك منبع دولت تاجيكستان اعلام كرد : رئيس جمهوري ايران در 26 ژوئيه (4 مردادماه) در شهر دوشنبه با "حامد كرزاي" همتاي افغان خود ديدار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين منبع خاطرنشان كرد : در اين ديدار به عنوان بخشي از ديدار سه روزه احمدي نژاد از تاجيكستان، امامعلي رحمان اف رئيس جمهوري اين كشور نيز حضور خواهد داشت . 

بر پايه اين گزارش، همكاري اقتصادي، به ويژه در زمينه انرژي هيدروالكتريك و مبارزه عليه تروريسم و قاچاق مواد مخدردر دستورالعمل اين ديدار خواهد بود.

تاجيكستان با 143 هزار و 100 كيلومتر مربع وسعت و 7 ميليون و 320 هزار نفر جمعيت كشوري در آسياي ميانه و در بين كشورهاي ازبكستان، افغانستان، چين و قرقيزستان قرار دارد.

اين كشور به سبب قرابت زباني، تاريخي و فرهنگي داراي اشتراكات زيادي با ايران است كه پس از استقلال اين جمهوري از روسيه، اين قرابت ها و تماس ها بيشتر شده است.

کد مطلب 354530

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