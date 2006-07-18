اختصاص بيش از يك ميليارد تومان اعتبار اشتغال زايي به دانشگاه علمي كاربردي خراسان رضوي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، مهندس "علي وزيري مقدم" در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت : بر اساس تفاهم نامه اي كه دانشگاه علمي كاربردي با وزارت كار و امور اجتماعي منعقد كرده است از 55 ميليارد توماني كه براي اشتغال زايي به وزارت كار و امور اجتماعي تعلق گرفته، 30 ميليارد تومان به فارغ التحصيلان دانشگاه هاي علمي كاربردي اختصاص يافته است كه از اين اعتبار يك ميليارد و 113 ميليون تومان به استان خراسان بزرگ تعلق مي گيرد.

وي در ادامه اظهار داشت: فارغ التحصيلاني كه خدمت سربازي خود را به پايان رسانده باشند، سرپرست خانوار بوده و يا از خلاقيت و نوآوري برخوردار باشند وام خود اشتغالي و خويش فرمايي و كار آفريني دريافت خواهند كرد كه اين وام بر اساس مزيت ها بعد از بررسي در كميته تخصصي به متقاضيان پرداخت خواهد شد.

رئيس دانشگاه علمي كاربردي خراسان گفت : در حال حاضر 17هزار دانشجو در 42 مركز علمي و كاربردي در سطح استان با 700 مدرس در حال فعاليت هستند كه بر اساس نيازسنجي و امكانات هر شهر نيروهاي مهارتي در جهت اشتغال تربيت مي كند.