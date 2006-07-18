ايجاد انجمن هاي دانش پژوهي در حوزه هاي علميه / هدايت ظرفيت انجمن هاي علمي به سمت توليد علم

به گزارش خبرگزاري مهر، در چهارمين جلسه شوراي دبيرخانه و مسئولين انجمن هاي علمي حوزه كه با حضور حجت الاسلام "حسيني بوشهري" مدير مركز مديريت حوزه علميه قم برگزار شد، گزارشي از فعاليت دبيرخانه و انجمن هاي علمي حوزه ارائه شد.

ضرورت انجمن هاي علمي يك ضرورت بديهي است

مدير مركز مديريت حوزه علميه قم در اين جلسه گفت: در مورد انجمن ها، ديگر سخن از ضرورت آنها نيست بلكه سخن در اين مورد است كه چه كنيم تا اين انجمن ها پايدار بمانند.

وي تاكيد كرد: ما معتقديم انجمن ها ظرفيتي بيش از اين كه تاكنون انجام داده اند، دارند و پتانسيل كار بسيار بالاست و بايد بحث توليد علم و كرسي هاي نظريه پردازي در اين مراكز رونق بگيرد. ما توانسته ايم بودجه اي اگر چه اندك براي انجمن ها فراهم كنيم كه اين نشانه حمايت از انجمن ها است".

"حسيني بوشهري" از پيگيري مساله انجمن ها در شوراي عالي با هدف تصويب انجمن ها و بودجه لازم خبر داد و با اشاره به نقش موثر معاون پژوهشي حوزه در حمايت از انجمن هاي علمي، واگذاري ساختمان جديد به انجمن هاي علمي حوزه در آينده اي نزديك را اعلام كرد.

وي ضمن ابراز خرسندي از انتشار خبرنامه دبيرخانه انجمن هاي علمي، بر ضرورت و تسريع در راه اندازي و تكميل سايت علمي براي انجمن هاي علمي حوزه در كنار جنبه خبري، اطلاع رساني، همكاري و ارتباط بيشتر با مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي را خواستار شد

مدير مركز مديريت حوزه علميه قم با اشاره به تشكيل مجمع علوم عقلي گفت: اين مجمع موسسه گونه است و هويت كارشان با انجمن هاي علمي متفاوت است و مي توانند با انجمن ها ارتباط و تعامل داشته باشند.

در ابتداي اين جلسه، مدير دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه و تعدادي از دبيران انجمن هاي علمي، به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.

تشكيل انجمن هاي دانش پژوهي درحوزه هاي علميه

به گزارش مهر، حجت الاسلام " باراني" به تشريح روند تشكيل انجمن هاي علمي حوزه ، فعاليت ها و دستاوردهاي آن پرداخت و با اشاره به اقدامات دبيرخانه در جهت اطلاع رساني و معرفي انجمن هاي علمي به انتشار و ارسال خبرنامه دبيرخانه با تيراژ 3000 نسخه و راه اندازي سايت اطلاع رساني گفت: اگرچه انجمن هاي علمي حوزه مطابق آنچه در اساسنامه آمده است در تامين بودجه خود مستقل هستند اما در ابتدا راه خود نيازمند كمك هاي مالي هستند.

وي در ادامه بر تشكيل انجمن هاي دانش پژوهي در مدارس علميه و ارتباط قشر جوان و مياني حوزه با پيشكسوتان حوزوي تاكيد كرد.

پس از آن، حجت الاسلام " معلمي" دبير انجمن معرفت شناسي با اشاره به مساله تصويب نهايي انجمن ها در شوراي عالي حوزه، بحث ضرورت وجود انجمن هاي معرفت شناسي، كلام و حكمت در كنار تشكيل مجمع عالي حكمت را مطرح كرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام "لطفي" دبير انجمن مديريت نيز از وجود بيش از 120 نفر از تحصيل كردگان روحاني رشته مديريت در حوزه و جذب بسياري از آنان در انجمن مديريت خبر داد و گفت: اگر از اين پژوهشگران حمايت شود، مي توان استفاده هاي خوبي از آنها كرد.

صاحبي، دبير انجمن اديان و مذاهب نيز با تقدير از زحمات مديريت حوزه نسبت به انجمن هاي علمي گفت: ما به پشتوانه حمايت هاي معنوي، كار را شروع كرديم و عليرغم كمبود امكانات توانسته ايم دستاوردهاي خوبي از جمله تهيه يك هزار صفحه كتاب در سه جلد، برگزاري همايش علمي، كلاس هاي آموزشي، نشست هاي علمي را ارائه كنيم، رسالت اصلي ما تبليغي و ترويجي است و كارهاي علمي نيز بايد وسيله اي براي اين هدف باشد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام "مهدي رجايي" عضو هيات مديره انجمن اقتصاد اسلامي حوزه نيز با اشاره به فعاليت هاي اين انجمن از جمله جلسات مستمر با محققان اقتصاد اسلامي و پروژه هاي علمي با برخي دستگاه هاي نظام بر ضرورت تشكيل سايت اقتصاد اسلامي با رويكرد علمي - پژوهشي و حمايت مديريت حوزه در تامين هزينه ها و مذاكره با مسئول مركز تحقيقات كامپيوتري در اين زمينه تاكيد كرد و از تدوين طرح مربوطه در انجمن اقتصاد اسلامي خبر داد.

وي با تاكيد بر نقش انجمن هاي علمي در كمك به حوزه جهت ايجاد رشته هاي تخصصي و نشريات علمي و معرفي ظرفيت هاي پژوهشي حوزه به نظام به ضرورت ايجاد انجمن هايي در زمينه علوم حديث، نهج البلاغه و تبليغ و كانون هاي علمي طلاب جوان اشاره كرد.