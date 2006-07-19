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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

دوره آموزش وبلاگ ديني براي طلاب همداني برگزار مي شود

دفتر توسعه وبلاگ ديني در روزهاي پاياني هفته جاري، كلاس آموزش وبلاگ نويسي براي طلاب در همدان برگزار مي كند.

مدير ارتباطات دفتر توسعه وبلاگ ديني در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: اين جلسات آموزشي با دعوت مديران حوزه علميه همدان و با آموزشي فني و محتوايي وبلاگ نويسي برگزار مي شود. مدت آموزش در اين كلاس ها 5 جلسه است كه هر جلسه بيش از يك ساعت آموزش ارائه خواهد شد.

حجت الاسلام "احمد نجمي" گفت: هزينه اين كلاس ها رايگان بوده و اين دفتر آمادگي دارد در صورت ارائه درخواست، اين كلاس ها را در شهرستان هاي مختلف كشور برگزار كند.

علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر به شماره تلفن  7741166ـ0251 تماس بگيرند.

کد مطلب 354554

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