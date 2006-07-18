راه اندازي تمامي دفاتر استاني حزب اعتماد ملي تا پايان تير ماه

به گزارش خبرنگار"مهر" در اراك، رحمت الله خسروي شب گذشته در مراسم راه اندازي دفتر اين حزب در استان مركزي، اظهار داشت: اين حزب تلاش مي كند با پايبندي به اصول كار حزبي در كشور، فعاليت كند.

مسئول كميته مناطق حزب اعتماد ملي، اين حزب را داراي اقبال عمومي دانست و اضافه كرد: پس از تاسيس دفاتر استاني، به دنبال راه اندازي نمايندگي حزب در شهرستانها نيز هستيم.

وي افزود: در هراستان، براساس ميزان جمعيت، شوراي حزب اعتماد ملي به 15 تا 31 نفر است.

حجت الاسلام ميرهادي مسئول شاخه روحانيون حزب گفت: اين حزب در مقابل تفكرات متحجرانه كه راي مردم را تنها دكور مي دانند، براي حاكميت دموكراتيك تشكيل شده است.

دبير حزب اعتماد ملي در استان مركزي نيز در اين مراسم گفت: افق نگاه اين حزب از انتخابات شورهاي اسلامي شهر و روستا، خبرگان رهبري و انتخابات دهم رياست جمهوري است.



علي محمد رستگار با تاكيد بر اينكه

دفتر اعتماد ملي در اراك، تنها ساز و كار حزبي را دنبال مي كند، تصريح كرد: افتتاح نمايندگي اين حزب در استان، حاصل رايزني هاي مكررو جلسات متعدد است.

وي با اشاره به اينكه استان مركزي بيستمين استاني است كه دفتر حزب اعتماد ملي در آن راه اندازي مي شود، خاطر نشان كرد: استان مركزي يك استان فرهنگي و دانشجويي است كه مي تواند شاخه جوانان آن فعال تر باشد.