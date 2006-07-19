ايجاد خودباوري اصلي ترين هدف مجامع دانش آموزي است

شيدا كاوياني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: اين تشكيلات به منظور اعتلاي شخصيت ملي و مذهبي دانش آموزان ، اشاعه فرهنگ و زمينه سازي براي بسط مشاركت فعال دانش آموزان به وجود آمده است و در همين خصوص نيز فعاليت مي كند.

وي بيان كرد: آموزش يكي از مهارت هاي ارتباطي جهت افزايش اعتماد به نفس ، بهبود روابط خانوادگي و ابراز وجودهاي صحيح كه رفع كننده مشكلات پايه و اساسي است از اهداف برنامه هاي مجامع دانش آموزي كشور است.

كاوياني يادآور شد: طرح هاي اين سازمان با ابتكار دانش آموزان ارائه مي شود و در صورت حمايت مسئولان قابليت اجرا در كل كشور را دارد.

وي ، فعال نمودن دانش آموزان عضو جمعيت هلال احمر ، طرح تاسيس صندوق مالي جمعيت هلال احمر شاخه دانش آموزي و داير نمودن مراكز آموزش امداد و نجات در روستاهاي محروم را ، از جمله طرح هاي ارائه شده مجمع دانش آموزي كشور در كرج اعلام كرد و اظهار داشت: هر كدام از اين طرح ها در صورت اجرا قادر به ايجاد تحولاتي اساسي در برخي بخش هاي دانش آموزي كشور است.