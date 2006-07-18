باشگاه فروش الكترونيكي شهروند راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت شهروند قصد دارد در اجراي برنامه هاي شهردار تهران ، تمامي كسبه و شركت هايي كه از طريق تماس تلفني يا اينترنت به مشتريان خود كالا و خدمات عرضه مي كنند را شناسايي و تحت پوشش باشگاه الكترونيكي شهروند قرار دهد.

برهمين اساس ، بزودي فراخواني از طريق روزنامه ها منتشر خواهد شد و براي شركت كنندگان در اين فراخوان جوايز ارزنده اي در نظر گرفته شده است.

بنابراين گزارش ، همچنين با تصويب شهردار تهران ، تمامي اعضاي باشگاه الكترونيكي شهروند از مزايا و تسهيلات ويژه شهرداري برخوردار خواهند شد.