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۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۲

باشگاه فروش الكترونيكي شهروند راه اندازي مي شود

شركت فروشگاه هاي شهروند ، در راستاي برنامه شهرداري تهران به منظور حمايت و توسعه همه جانبه فروش الكترونيكي در سطح شهر ، اقدام به راه اندازي باشگاه الكترونيكي شهروند نموده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت شهروند قصد دارد در اجراي برنامه هاي شهردار تهران ، تمامي كسبه و شركت هايي كه از طريق تماس تلفني يا اينترنت به مشتريان خود كالا و خدمات عرضه مي كنند را شناسايي و تحت پوشش باشگاه الكترونيكي شهروند قرار دهد.

برهمين اساس ، بزودي فراخواني از طريق روزنامه ها منتشر خواهد شد و براي شركت كنندگان در اين فراخوان جوايز ارزنده اي در نظر گرفته شده است.

بنابراين گزارش ، همچنين با تصويب شهردار تهران ، تمامي اعضاي باشگاه الكترونيكي شهروند از مزايا و تسهيلات ويژه شهرداري برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 354685

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