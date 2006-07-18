تيم هاي واترپلوي تهران و مقاومت اصفهان به ديدار نهايي صعود كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" پس از صعود تيم هاي خراسان، شهرداري اصفهان، تهران و مقاومت اصفهان به مرحله نيمه نهايي و در ديدارهاي اين مرحله تيم تهران موفق شد با نتيجه پرگل 13 بر 4 شهرداري اصفهان را مغلوب كند و مقاومت اصفهان نيز 6 بر يك تيم خراسان را از پيش روبرداشت.

بدين ترتيب عصر امروز ابتدا تيم هاي خراسان و شهرداري اصفهان براي كسب مقام سوم به ديدار يكديگر مي روند سپس تيم هاي تهران و مقاومت اصفهان در ديدار فينال براي كسب عنوان قهرماني مقابل هم صف آرايي خواهند كرد.

همچنين صبح امروز نيز دو مسابقه به منظور مشخص شدن تيم هاي پنجم تا هشتم برگزار مي شود و طي آن تيم هاي كردستان با سمنان و گيلان با زنجان به مصاف يكديگر خواهند رفت.

خاطرنشان مي شود اين رقابتها از 25 تيرماه در استخر 17 شهريور شهر سمنان با حضور هشت تيم آغاز شده است.