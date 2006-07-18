افزايش اعضاي گروه هشت به نفع كشورهاي جهان نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه "هوستون كرونيكل"، راجندرا راچا اوري رئيس شوراي بين دولتهاي سازمان ملل اعلام كرد: هند كشوري در حال توسعه محسوب مي شود و اين كشور نمي تواند هم اكنون به گروه هشت كشور صنعتي بپيوندد.

وي در ادامه تاكيد كرد: كشورهاي در حال توسعه همواره داراي اين ديدگاه هستند كه كشورهاي توسعه يافته به خواسته هاي آنان در زمينه مسائل بين المللي اهميت لازم را نمي دهند و به همين علت هم اكنون با توجه به منافع بين المللي تمام كشورها،هيچ پيشنهاد نمي شود كه برخي از كشورهاي به گروه هشت كشور صنعتي موسوم به جي هشت بپيوندند.

اين در حالي است كه هفته گذشته توني بلر نخست وزير انگليس در گفتگو با روزنامه گاردين با حمايت از افزايش اعضاي گروه هشت احتمال داد كه برخي از كشورها از جمله چين و هند و برزيل و مكزيك و آفريقاي جنوبي به اين گروه اضافه شود.

رئيس شوراي بين دولتهاي سازمان ملل اعلام كرد: اگر كشورهاي در حال توسعه گمان مي كنند جي هشت به مسائل و منافع آنها توجه كافي ندارد، بايد اطمينان داشته باشند اضافه شدن چند كشور در حال توسعه نخواهد توانست توسعه يافته ها را به توجه به منافع آنها وادارد.

پاچااوري گفت : اگر ارائه دهندگان اين نظريه وافعا قصد دارند به مسائل و مشكلات كشورهاي در حال توسعه در نشست هاي خود توجه داشته باشند، بهتر است از آنان دعوت كنند در قالب گروههاي مختلف در نشست ها حضور داشته باشند تا مشكلات را مطرح كرده و جي هشت بتواند به آن رسيدگي نمايد.

وي گفت: امنيت انرژي نيز يكي از مقوله هاي مهم بين المللي است كه كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته نتوانسته اند در مورد آن به اجماع نظر برسند.