جايگاه سينماي ايران بايد همطراز با سينماي مطرح جهان باشد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمدحسين صفار هرندي در اين ديدار افزود: "من از توصيف فعاليت هايي كه در اين مركز رخ داده مي توانم اميدوار باشم آنچه قول داده ايم به دست شما عملي مي شود. سينماي ايران بايد جايگاهي همطراز با سينماي مطرح دنيا داشته باشد و به مراتب بيش از آنچه تا به حال مطرح شده، توان و قابليت جهاني شدن را داراست."

وزير ارشاد در ادامه ضمن اشاره به پيشرفت شگرف ايرانيان در تمامي عرصه ها، تصريح كرد: "بايد فصل تازه اي را مبتني بر نگاهي نو گشود و خيل عظيم هنرمندان را بسيج كرد تا وارد عرصه اي شوند كه نه تنها به امروز و فردا كه به آينده تعلق دارد و بسان رقيبي طراز اول در برابر بزرگان جهان قد علم مي نمايد."

صفار هرندي در ادامه با تاكيد بر حمايت همه جانبه از فيلمسازان جوان و ضرورت توجه به فرصت هاي جديد نمايش گفت: "بايد با رسانه ملي به تفاهم رسيد تا از اين فيلم ها بهره برداري بيشتري نمايد. ضمن اينكه مي توان از تمامي فرصت هاي اكران جنبي نظير سالن هاي موجود در دانشگاهها، فرهنگسراها و ... نيز استفاده كرد."

وي فرآيند توسعه سينما را همواره نيازمند ساماندهي دانست و افزود: "با اين ديدگاه، معتقديم مركز گسترش سينماي مستند و تجربي نقطه عطف توسعه سينماي ايران است تا با تلاش مضاعف، مباني سينماي ايران اصلاح شود و آينده روشن اين سينما رقم بخورد. ما نبايد به وقايع اطراف خود كه سوژه هاي قابل توجه و بزرگي هستند بي تفاوت باشيم."