سال گذشته فقط 56 ميليارد دلار براي رشد و توسعه كشورهاي جهان هزينه شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل از منابع خبري دراينترنت رييس بانك جهاني درجلسه مجمع عمومي سازمان ملل از اعضاي سازمان ملل متحد خواست به شكاف بزرگي كه ميان بودجه دفاع وآباداني كشورهاي وجود دارد، پايان دهند.

"جيمز ولفنسون" تاكيد كرد اگرسازمان ملل قصد دارد به اهداف خود كه همانا از بين بردن فقرجهاني است دست يابد بايد عدم توازن ميان بودجه عمران و توسعه و بودجه مربوط به جنگ افزارها را اصلاح كند.

وي با ابراز نگراني از اين عدم توازن اظهار داشت: با وجود پيشرفتهايي كه در اين زمينه شده است به نظر مي آيد كه كارهاي بسياري وجود دارد كه بايد انجام شود.

براساس اين گزارش، سازمان ملل متحد سه سال پيش اعلام كرد درصدد است تاسال 2015 از تعداد افرادي كه درطول روز تنها يك دلارهزينه مي كنند بكاهد.

اين سازمان همچنين عنوان كرد يكي ازاهدافش فراهم كردن شرايطي است كه همه مردم جهان ازآب آشاميدني سالم برخوردار باشند و از حداقل تحصيلات بهره مند شوند.

آماري كه اخيرا توسط سازمان ملل ارائه شده ازافزايش 4.8 درصدي درزمينه كمك هزينه رشد وآباداني درسال 2002 حكايت مي كند.

دراين ميان اين اميد وجود دارد كه كمك هزينه هاي مذكورهرساله با افزايش 31 درصدي (16 ميليارد دلار) همراه شود. با اين وجود اگراوضاع به همين منوال پيش رود سازمان ملل براي تحقق اهدافش هرساله با كسري بودجه اي بالغ بر50 ميليارد دلارمواجه خواهد بود.

