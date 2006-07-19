اتحاديه صنوف گردشگري تشكيل مي شود

يحيي رحمتي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان گفت: با تشكيل اتحاديه صنفي گردشگري ، مراكز مرتبط هر گونه مطالبات خود را مي توانند به نتيجه برسانند.

وي تصريح كرد: اين اتحاديه ها شامل هتلداران ، دفاتر خدماتي ، جامعه تورگردانان ، مراكز پذيرايي بين شهري و... است كه هر كدام به طور جداگانه براي خود يك اتحاديه صنفي تشكيل داده و فعاليت خواهند كرد.

رحمتي ، اتحاديه گردشگري را به عنوان يك بازوي كمكي براي ارائه خدمات بهتر و رفع مشكلات اعضاي اتحاديه عنوان كرد و افزود: اتحاديه هاي صنفي گردشگري در پي توافق بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي كشور و وزارت بازرگاني به صورت استاني تشكيل و بر اساس آيين نامه و اساسنامه جديد ، طبق قوانين و مقررات نظام صنفي و آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي موجود بخش گردشگري مشغول به كار مي شوند.

وي متذكر شد: تشكيل اين اتحاديه ها مي تواند بسياري از وظايف سازمان ميراث فرهنگي را بر عهده گرفته و در امر جذب گردشگر موثر واقع شود.