لايحه تصويب اصلاحيه كنوانسيون بين المللي دريانوردي اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، لايحه تصويب اصلاحيه كنوانسيون بين المللي دريانوردي از طرف دولت اعلام وصول شد.
همچنين برنامه اي در تقدير و تشكر از صدا و سيما در پخش مستقيم و زنده مسابقات فوتبال جام جهاني 2006 آلمان با 164 امضا اعلام وصول شد.
در پايان جلسه علني امروز مجلس لايحه تصويب اصلاحيه كنوانسيون بين المللي دريانوردي كه از سوي دولت ارائه شده اعلام وصول شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، لايحه تصويب اصلاحيه كنوانسيون بين المللي دريانوردي از طرف دولت اعلام وصول شد.
همچنين برنامه اي در تقدير و تشكر از صدا و سيما در پخش مستقيم و زنده مسابقات فوتبال جام جهاني 2006 آلمان با 164 امضا اعلام وصول شد.
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