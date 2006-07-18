ششمين اردوي تيم ملي واليبال بزرگسالان برپا مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"دعوت شدگان به اردو بايد خود را راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه به مسئول اردوهاي تيم ملي معرفي نمايند .اين اردو به مدت 12 روز ادامه دارد.

نفرات دعوت شده عبارتند از :

قطر پاسور : 1- بهنام محمودي 2- مهدي بازار گرد 3- محسن عندليب 4- محمد سليماني

قدرتي ها و دريافت كننده ها : 1- محمد تركاشوند 2- پيمان اكبري 3-محمد محمد كاظم 4- آرش صادقياني 5- حمزه زريني 6 – فرهاد نظري افشار

سرعتي ها : 1- عليرضا نادي 2- محمد منصوري 3- داود مقبلي 4- حامد رضايي

پاسورها : 1- امير حسيني 2- محمد شريعتي 3- عليرضا بهبودي 4- مهدي مهدوي

ليبروها : 1- احسن اله شيركوند 2- فرهاد ظريف