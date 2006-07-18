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۲۷ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۴

پسامدرنيسم در آثار مهرجويي نقد و بررسي شد

در نشست فلسفه و سينما در سينماتك موزه هنرهاي معاصر، روز گذشته حسين پاينده بعد از نمايش فيلم "ميكس" داريوش مهرجويي درباره پسامدرنيسم در آثار وي صحبت كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، هدف از برگزاري نشست سينما و فلسفه بررسي پسامدرنيسم در ادبيات سينماي ايران است و اين موضوع براي اولين بار است كه در حوزه سينماي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.

در برنامه سي و يكمين دوره سينماتك در بخش مروري بر مجموعه مستند و تجربي استادان موسيقي مقامي ايران در روز پنج شنبه 29 تيرماه ساعت 16:30 سه فيلم با عنوان "عاشق علي ارجاني (نصيري)" به مدت 35 دقيقه، حسين نباتي به مدت 27 دقيقه و حميد آسيابان مظلوم به مدت 25 دقيقه به نمايش درخواهد آمد.

در اين بخش در ساعت 17:30 دقيقه روز شنبه 31 تيرماه فيلم هاي شوق علي رئيسي به مدت 38 دقيقه، براگجر طهماسبيان به مدت 13 دقيقه و پروين بهمني به مدت 21 دقيقه به نمايش درخواهد آمد. مجموعه فيلم هاي تجربي با موضوع استادان موسيقي مقامي ايران طي سال ها جستجو و صحبت با موسيقيدانان نواحي مختلف ايران ساخته شده است.

کد مطلب 354828

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