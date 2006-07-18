پسامدرنيسم در آثار مهرجويي نقد و بررسي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، هدف از برگزاري نشست سينما و فلسفه بررسي پسامدرنيسم در ادبيات سينماي ايران است و اين موضوع براي اولين بار است كه در حوزه سينماي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.

در برنامه سي و يكمين دوره سينماتك در بخش مروري بر مجموعه مستند و تجربي استادان موسيقي مقامي ايران در روز پنج شنبه 29 تيرماه ساعت 16:30 سه فيلم با عنوان "عاشق علي ارجاني (نصيري)" به مدت 35 دقيقه، حسين نباتي به مدت 27 دقيقه و حميد آسيابان مظلوم به مدت 25 دقيقه به نمايش درخواهد آمد.

در اين بخش در ساعت 17:30 دقيقه روز شنبه 31 تيرماه فيلم هاي شوق علي رئيسي به مدت 38 دقيقه، براگجر طهماسبيان به مدت 13 دقيقه و پروين بهمني به مدت 21 دقيقه به نمايش درخواهد آمد. مجموعه فيلم هاي تجربي با موضوع استادان موسيقي مقامي ايران طي سال ها جستجو و صحبت با موسيقيدانان نواحي مختلف ايران ساخته شده است.