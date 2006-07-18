گزارش كميسيون امنيت ملي در خصوص سئوال پيرموذن از وزير خارجه

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي اعلام كرد: سئوال پيرموذن از وزير خارجه در مورد موضوع همكاري هاي ايران و روسيه در بوشهر، چگونگي گردشكار، قرارداد، ساخت و پيشرفت فيزيكي و نيز بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر و رفتار و گفتار سياسي دو پهلو و متناقض روس ها بود.

وي گفت: متكي وزير امور خارجه در پاسخ به اين سئوال، مثل پاسخ قبلي دكتر خرازي وزير سابق معتقد است كه در مورد اجراي قرارداد بايد سازمان انرژي اتمي پاسخگو باشد و وظيفه وزارت امور خارجه صرفا پيگيري موضوع در جنبه هاي سياسي آن است.

جلالي گفت: قرارداد احداث نيروگاه و مراحل مقدماتي اجرايي آن با شركت هاي آلماني منعقد شده بود ولي متاسفانه طرف هاي آلماني از تداوم اجرا خودداري كردند و ايران براي طرف جايگزين مذاكراتي را با طرف هايي از فرانسه، چين و چند كشور ديگر آغاز كرد و زمانيكه اين مذاكرات به انعقاد قرارداد نينجاميد قرارداد با روسيه منعقد شد.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: لزوم مطالعه پاك و ادعاي روس ها مبني بر عدم همكاري تكنولوژي روس با تكنولوژي آلماين و حتي عدم توافق سريع بر سر محل اجراي پروژه منجر به بخشي از تاخير در كار شد. مذاكرات با طرف روسيه كه از اوت 1995 آغاز شد و حدود 3 سال طول كشيد تا در سال 1998 ميلادي به قرارداد انجاميد.

وي افزود: روند فعاليت ها از سال 95 تا 98 نيز به دليل پاره اي مشكلات فني با پيشرفت لازم همراه نبود در سال 1997 يك بند به قرارداد قبلي الحاق شد و كليه كارهاي نيروگاه به روسها محول شد و جدول زمان بندي مربوطه به تصويب رسيد. البته اختلاف بر سر مديريت انتقال پسماندهاي سوخت نيروگاه به روسيه و درخواست روسها براي دريافت هزينه اين انتقال نيز تا حدودي زمان بر شد و اكنون بيش از 93 درصد كار تكميل شده است.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: ضمن آنكه طرف هاي روسي هميشه ادعا كردند كه تاخير در پرداخت ها در پيشرفت كار موثر بوده است . وزير خارجه معتقد است كه در ميان دو ديدگاه منفي و مثبت در خصوص رابطه با روس ها نگرش وزارت امور خارجه نگرش مبتني بر واقعيت با توهج به جايگاه اين كشور است ضمن آنكه فقط روس ها توانسته اند انتقادات را در زمينه انعقاد چنين قراردادي براي بخش هسته اي قانع كنند.

جلالي افزود: آنها در انتقال فن آوري و آموزش نيروي انساني تساهل لازم را داشته اند و بخش عمده اي از نيروهاي جوان صنعت هسته اي ما كه مورد تمجيد آقاي البرادعي نيز قرار گرفته اند در سواي همكاري ما با روسيه و در بوشهر پرورش يافته اند.

وي در توضيح نظر سازمان انرژي اتمي گفت: بر اساس گزارش سازمان انرژي اتمي ايران به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پيشرفت فيزيكي نيروگاه بوشهر 93 درصد مي باشد و عمليات نصب تجهيزات توسط 11 شركت روسي و ايراني در ساختمان ها و كانال هاي ارتباطي كه عمليات ساختماني آنها پايان پذيرفته در حال انجام مي باشد و پيشرفت عمليات نصب نيز معادل 65 درصد برآورد مي گردد و ساير عمليات در حال انجام مي باشد و پيش بيني شده است كه پس از اتمام فعاليت هاي ساختماني و نصب امكان بهره برداري از واحد طي سال 1386 فراهم گردد.

جلالي در بخش ملاحظه و نظريه اين گزارش خاطر نشان كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه تعلل در پيشرفت كار نيروگاه بوشهر كم و بيش به طرفين قرارداد مربوط مي شود اما با توجه به جدول زمان بندي تكميل نيروگاه اتمي بوشهر اين نيروگاه بايد در سال 2006 ميلادي به ايران تحويل داده شود. طرف ايراني نيز بايد ضمن پرداخت به موقع مبالغ قرارداد بهانه اي جهت تاخير در ادامه كار احداث نيروگاه به روسها ندهد. زيرا هدف جنگ رواني آمريكا و چند كشور اروپايي ايجاد تاخير در تاريخ و حضور مي باشد.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: مسئولين وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي نيز موظفند ضمن پيگيري جدي اين موضوع و گزارش ماهانه از روند فعاليت به مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي عصر خسارت مالي در صورت تعلل و تاخير را دنبال نمايند.