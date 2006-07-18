مجامع جهاني سكوت را بشكنند / مسلمانان براي نجات فلسطين و لبنان دريغ نكنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: اجتماع كنندگان در ميدان فلسطين تهران حمايت همه جانبه خود را از ملت هاي مقاوم لبنان و فلسطين و حركت شجاعانه، اصيل، اسلامي و حق جويانه حزب الله لبنان و احساس غرور از فرهنگ جهاد، ايستادگي و عزت حاكم بر جوانان غيرتمند آنان اعلام مي دارند:

1-حمايت مردم قدرشناس ومقاوم لبنان از بازوان توانمند ومقتدر مقاومت اسلامي كه با ايستادگي عزت مندانه درمقابل صهيونيست ها موجب شدند تا خواب آشفته آنان براي تسلط بر لبنان تعبير نشود، مورد تقدير است و سخنان واهي رئيس جمهور آمريكا مبني بر لزوم خلع سلاح حزب الله را هراس استكبار جهاني و شيطان بزرگ از اقتدار و عزت غرور آفرين حزب الله و به خطر افتادن جدي جرثومه كثيف و فاسدش در منطقه خاورميانه مي دانيم.

2- ملت مسلمان و شهيد پرور ايران آمادگي كامل دارد تا براي حمايت همه جانبه از مردم قهرمان لبنان و فلسطين وارد صحنه شود و از مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي مي خواهد كه زمينه هاي حضور هر چه بيشتر ملت انقلابي ايران اسلامي بويژه جوانان قهرمان را براي مساعدت و ياري برادران و خواهران خود در لبنان عزيز فراهم سازد.

3- ما از دولتمردان جمهوري اسلامي و تمامي سازمانها و نهادها و وزارتخانه ها مي خواهيم براي كاستن از آلام و مصائب امت حزب الله لبنان وارد صحنه شوند و بطور ضربتي جهت امدادرساني، بازسازي و اسكان مهاجران از هرگونه اقدام شايسته اي دريغ نورزند.

4- ما ضمن محكوم كردن موضع گيري برخي از حكام عرب كه نه تنها به ياري دولت و ملت لبنان نشتافته اند، بلكه همسو با آمريكا در جبهه مقابل حزب الله لبنان صف آرايي نموده اند، از همه ملتهاي مسلمان بويژه ملتهايي كه دولتهاي آنان در صف خيانت آشكار به امت اسلامي ايستاده اند مي خواهيم بپاخيزند و براي نجات ملت هاي قهرمان فلسطين و لبنان از هيچ كمكي دريغ نورزند.

5- ما ضمن محكوم نمودن سكوت سازمان هاي بين المللي بويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد از تمامي مجامع بين المللي مي خواهيم كه براي ممانعت از كشتار غير نظاميان و انهدام تاسيسات زير بنايي لبنان ، رژيم صهيونيستي را تحت فشار قرار دهند.

6- ما حمايت خود را از اقدامات مقابله به مثل حزب الله اعلام داشته و با تاكيد بر اين مهم كه قضاوت وجدان هاي بيدار و انسانهاي آزاده سراسر جهان كه بر ضد ظلم و جنايت بي سابقه رژيم صهيونيستي و حاميان آن است. دست دعا بر استان حضرت حق بلند كرده ، براي پيروزي رزمندگان پرتوان اسلام دعا نموده، از آن عزيزان مي خواهيم كه با تمامي توان در مقابل دشمن صهيونيستي بايستند و بدانند عليرغم خيانت برخي از سران كشورهاي عربي و اسلامي قلوب آحاد ملت شريف و قهرمان لبنان و رزمندگان حزب الله با يكديگر همدل و همسو مي باشد.