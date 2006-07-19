برخي مانع از بهره برداري ضروري ترين امكانات در مناطق محروم مي شوند

سيدمحمد صادق نيرومند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، با اشاره به اجراي طرح گاز رساني به خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر گاز رساني به مناطق مختلف اين استان در حال اجرا ست اما شركت گاز ، اجراي اين طرح را در شهرستان هاي نهبندان و سربيشه به دلايل اقتصادي مسير نمي داند كه خوشبختانه در سفر دولت نهم به بيرجند ، نسبت به رفع اين مشكل اقدام گرديد.

وي افزود‌: در سال جاري بالغ بر 315 ميليارد تومان از محل اعتبارات طرح توازن به خراسان جنوبي اختصاص يافته اما عدالت در پرداخت بودجه به شهرستان هاي خراسان جنوبي صورت نگرفته است.

نيرومند اذعان داشت: در هر كيلومتر مربع از خراسان جنوبي 3/1 نفر ساكن هستند ، و در برخي از مناطق استان معادن مختلف وجود دارد اما با اين وجود سهم مردم استان از ارزش افزوده آن بسيار ناچيز است.

وي در خصوص برنامه هاي مجلس براي حل معضلات اشتغال در خراسان جنوبي ، خاطرنشان كرد: با توجه به مشكل خشكسالي در خراسان جنوبي ، نمي توان در كوتاه مدت انتظار اقدامات اساسي داشت اما با برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت و اجراي طرح هايي چون بنگاه هاي كوچك و زودبازده ، مي توان گام هاي اساسي در رفع آن برداشت.