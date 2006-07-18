65 درصد از فرش صادراتي ايران به 5 كشور ارسال شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، بيشترين ميزان فرش هاي صادراتي ايران به ترتيب به كشورهاي ايالات متحده آمريكا، آلمان، امارات متحده عربي، ژاپن و ايتاليا شد.

در اين مدت 17 ميليون و 711 هزار دلار فرش صادراتي ايران به ايالات متحده آمريكا ارسال شد كه در مجموع 22 درصد از كل صادرات فرش ايران را به خود اختصاص داد.

بر اساس اين گزارش، آلمان با واردات 11 ميليون و 939 هزار دلار فرش ايراني در رتبه دوم و امارات متحده عربي با 9 ميليون و 837 هزار دلار در رتبه سوم قرار گرفته است. ژاپن و ايتاليا نيز از ديگر وارد كنندگان عمده فرش ايراني در مدت سه ماهه اول سال جاري بوده اند.

اين گزارش مي افزايد: در اين مدت در مجموع 51 ميليون و 846 هزار دلار فرش ايراني به 5 كشور فوق الذكر صادر شده كه 65 درصد از كل صادرات فرش ايراني را به خود اختصاص داده اند.

ارزش صادرات فرش دستباف ايران در سه ماهه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد كاهش يافته است.

در سه ماهه اول سال گذشته 86 ميليون و 45هزار دلار فرش به خارج از كشور صادر شد.