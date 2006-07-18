جمعيت بيمه شدگان تامين اجتماعي 13 درصد پايين تر از ميانگين كشوري است

بهرام تاج ريزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، افزود: بر اساس آخرين آمار ، تعداد بيمه شدگان اين استان 38 هزار و 245 نفر استاما در آمار ملي با احتساب افراد تبعي ، اين ميزان162هزار و 436 نفر عنوان شده است.

وي گفت‌: از اين تعداد 33 هزار و 419 نفر بيمه شده اجباري ، 2 هزار و 235 نفر بيمه رانندگان و 308 نفر دريافت كننده بيمه بيكاري هستند.

تاج ريزي ، سطح بيمه رانندگان خراسان جنوبي را پايين عنوان كرد و اظهار داشت: ضعف بنيه مالي ، پايين بودن سطح درآمدها ، ضعف زير ساخت هاي صنعتي و نبود صنايع بزرگ در خراسان جنوبي ، علل اين امر است.

وي ، دلايل بروز اين پديده ها پايين بودن ميزان آگاهي از قوانين و مقررات و نا آشنايي به وظايف سازمان و وجود مرز مشترك با افغانستان كه از جمله تبليغات آن گسترش بيكاري است ، دانست.

تاج ريزي در خصوص افزايش رضايت مندي بيمه شدگان و مستمري بيگيران خراسان جنوبي ، گفت: حذف آزمايشات قبل از استخدام ، تسريع در برقراري مستمري ، افزايش تامين اعتبار دفترچه ها و 21 هزار كارنامه سوابق بيمه شدگان ، گام هايي بود كه در اين راستا در استان برداشته شده است.

مديركل تامين اجتماعي خراسان جنوبي از راه اندازي كانون هاي بازنشستگي در خراسان جنوبي خبر داد و افزود: در سال گذشته عضو گيري كانون ها در شعب تامين اجتماعي بيرجند و قاين به ثبت رسيده و تمهيداتي به عمل آمده تا كانون ها با انتخاب اعضاي هئيت مديره ، كار خود را انجام دهند.

وي با بيان اينكه 3 هزار و 345 بازنشسته تامين اجتماعي در استان وجود دارد ، گفت: اميد است با راه اندازي كانون هاي بازنشستگي ، اولين حلقه هاي واسط بين سازمان و مستمري بگيران ايجاد و ارتباط بدون واسط با مستمري بگيران داشته باشيم.