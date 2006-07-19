شوراي سياستگذاري جشنواره صنعت چاپ آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " پنجمين جشنواره ملي صنعت چاپ كشور" همزمان با روز ملي صنعت چاپ در يازدهم شهريور 1385 در تهران و ديگر استانهاي كشوربرگزار خواهد شد.

بنا به اعلام اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هدف از برگزاري " جشنواره صنعت چاپ " ، افزايش توانمندي ها و اعتلا بخشيدن به كيفيت توليدات چاپي ، ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها ، توجه به نوسازي و تجهيزات ماشين آلات ، توسعه اطلاعات و دانش فني و گسترش صادرات خدمات چاپ به ساير كشورها عنوان شده است .

بخش مسابقه ، برپايي نمايشگاه آثارچاپي با موضوع پيامبراعظم (ص) برگزاري سمينارازجمله برنامه هايي است كه درپنجمين دوره جشنواره صنعت چاپ ايران به اجرا درخواهد آمد.

به گفته مديركل چاپ و نشر وزارت ارشاد هم اكنون شوراي سياستگذاري اين جشنواره كارخود را آغاز كرده است و اين شورا در تدارك مجموعه برنامه هاي اين روز است.