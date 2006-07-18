به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در اصفهان، دكتر "محمد مهدي مظاهري" - معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي امروز در اين مراسم گفت: واحد شهرضا در طي چهار سال گذشته به ميزان قابل توجهي به استانداردهاي مصوب دانشگاهي رسيده و آمار ارائه شده در خصوص جذب هيات علمي، امور پژوهشي، فعاليت هاي عمراني و تسهيلات رفاهي اين دانشگاه قابل توجه است.



حجت الاسلام "ميردامادي" - مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي گفت: شجره طيبه دانشگاه آزاد اسلامي نه تنها در ايران بلكه خارج از كشور نيز بدون هيچ گونه زحمتي براي دولت گسترش يافت و افتخار اين دانشگاه اين است كه از شوق، شور و ايمان مردم برخواسته است.



به گزارش مهر در اين مراسم دكتر "عليان" توديع شد و به جاي وي دكتر "شريف زاده" به عنوان رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا معرفي شد.

کد مطلب 354952