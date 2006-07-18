كتاب "جهاني شدن و آموزش در كشورهاي اسلامي" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، جهاني و مدرن شدن از واژه هاي هزاره جديد است كه به منظور تقويت تمركز بر ماهيت پوياي نظامهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به كار برده مي شود، ويراستار و نويسندگان مقالات در اين كتاب تلاش كردند تغييرات آموزشي چند كشور اسلامي را از منظر جهاني مورد بررسي قرار دهند.

معرفي كشورهاي اسلامي، آموزش اسلامي از دوران باستان تا عصر مدرن؛ زنان، اسلام و آموزش؛ چالشهاي جهاني شدن، مدرن شدن و آموزش در كشورهاي اسلامي؛ نگاهي به درون، نگاهي به برون؛ مطالعات ملي؛ توسعه آموزش در اندونزي؛ آموزش ابتدايي و آموزش متوسطه در مالزي؛ جهاني شدن، مدرن شدن و آموزش در ايران؛ آموزش در نظام كاستي : تحقيقي از آموزش و قطبي شدن در پاكستان؛ قزاقستان: تحول آموزش در سالهاي استقلال و جهاني شدن عناوين برخي از مقالات اين كتاب محسوب مي شود.

نويسندگان مقالات اين اثر در بخش هاي ديگر به تأثير مدرن شدن و جهاني شدن بر آموزش پادشاهي عمان؛ تأثيرات جهاني شدن بر بخش اطلاعات و آموزش در اردن، جهاني شدن، مدرن شدن و آموزش در لبنان، اصلاحات آموزشي عربستان سعودي؛ چهالشهاي جهاني شدن آموزش در امارت عربي متحده؛ جهان شدن و مدرن شدن در تانزانيا، شمال نيجريه و تركيه را مورد بررسي قرار داده اند.

