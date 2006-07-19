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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۹:۴۰

مدير عامل سازمان خصوصي سازي در گفتگو با "مهر" :

هنوز مشمولين مرحله دوم سهام عدالت مشخص نشده‌اند / 6 استان ديگر براي توزيع سهام عدالت اعلام آمادگي كردند

هنوز مشمولين مرحله دوم سهام عدالت مشخص نشده‌اند / 6 استان ديگر براي توزيع سهام عدالت اعلام آمادگي كردند

مدير عامل سازمان خصوصي سازي از مشخص نشدن مشمولين مرحله دوم واگذاري سهام عدالت خبر داد.

غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به واگذاري مرحله دوم سهام عدالت كه قرار بود در تير ماه صورت گيرد، گفت : براي واگذاري سهام عدالت در مرحله دوم منتظر تصميمات ستاد مركزي هستيم ، زيرا مشمولين مرحله دوم را ستاد مركزي در نهاد رياست جمهوري مشخص مي كند كه هنوز گروه ها و افراد مشمول دريافت اين سهام مشخص نشده اند و بايد منتظر تصميمات ستاد مركزي بمانيم .

وي با تاكيد بر اينكه واگذاري مرحله اول سهام عدالت براساس برنامه زمان بندي قبل از مهرماه پايان مي پذيرد، تصريح كرد : در اين مرحله به 4 استان سهام عدالت واگذار شد و در حال حاضر نيز براي واگذاري به 6 استان ديگر نيز از آمادگي كامل برخورداريم.

كرد زنگنه در خصوص تخفيف 50 درصدي واگذاري سهام عدالت به دو دهك پائين جامعه اظهار داشت : در حال حاضر اين نوع واگذاري در حال انجام است به نحوي كه اين نوع سهام ها علاوه بر اينكه مشمول 50 درصد تخفيف هستند ، 50 درصد باقيمانده نيز مشمول اقساط 10 ساله خوهد بود.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي اضافه كرد : دو دهك مشمول دريافت اين سهام حدود 14 ميليون نفر هستند.

 

کد مطلب 354991

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