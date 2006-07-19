غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به واگذاري مرحله دوم سهام عدالت كه قرار بود در تير ماه صورت گيرد، گفت : براي واگذاري سهام عدالت در مرحله دوم منتظر تصميمات ستاد مركزي هستيم ، زيرا مشمولين مرحله دوم را ستاد مركزي در نهاد رياست جمهوري مشخص مي كند كه هنوز گروه ها و افراد مشمول دريافت اين سهام مشخص نشده اند و بايد منتظر تصميمات ستاد مركزي بمانيم .

وي با تاكيد بر اينكه واگذاري مرحله اول سهام عدالت براساس برنامه زمان بندي قبل از مهرماه پايان مي پذيرد، تصريح كرد : در اين مرحله به 4 استان سهام عدالت واگذار شد و در حال حاضر نيز براي واگذاري به 6 استان ديگر نيز از آمادگي كامل برخورداريم.

كرد زنگنه در خصوص تخفيف 50 درصدي واگذاري سهام عدالت به دو دهك پائين جامعه اظهار داشت : در حال حاضر اين نوع واگذاري در حال انجام است به نحوي كه اين نوع سهام ها علاوه بر اينكه مشمول 50 درصد تخفيف هستند ، 50 درصد باقيمانده نيز مشمول اقساط 10 ساله خوهد بود.

مدير عامل سازمان خصوصي سازي اضافه كرد : دو دهك مشمول دريافت اين سهام حدود 14 ميليون نفر هستند.