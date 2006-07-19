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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۲

چند رشته جديد به دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور اضافه شد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور از پذيرش دانشجو در چندين رشته جديد از مهر ماه سال جاري در اين دانشگاه خبر داد.

حجت الاسلام "سيد علي مير ابراهيمي" در گفتگو با  خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد گفت : كارشناسي فناوري اطلاعات، كارشناسي ناپيوسته زبان، كارشناسي ارشد رياضي محض و دكتري ادبيات فارسي از رشته هاي جديد اين دانشگاه به شمار مي آيند.

وي اضافه كرد: هم اكنون بيش از 6 هزار دانشجو در 55 رشته شامل 36 كارداني، 12 كارشناسي و 7 كارشناسي ارشد اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند.

رئيس دانشگاه آزاد نيشابور افزود: هم اكنون 600 دانشجو در 4 رشته كامپيوتر، نقشه كشي معماري، حسابداري و متالوژي در آموزشكده سما وابسته به اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند.

مير ابراهيمي خاطرنشان كرد: در مدت 20 سال فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور بيش از 6 هزار و 500 نفر دانش آموخته شده اند.

کد مطلب 355022

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