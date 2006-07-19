چند رشته جديد به دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور اضافه شد

حجت الاسلام "سيد علي مير ابراهيمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد گفت : كارشناسي فناوري اطلاعات، كارشناسي ناپيوسته زبان، كارشناسي ارشد رياضي محض و دكتري ادبيات فارسي از رشته هاي جديد اين دانشگاه به شمار مي آيند.

وي اضافه كرد: هم اكنون بيش از 6 هزار دانشجو در 55 رشته شامل 36 كارداني، 12 كارشناسي و 7 كارشناسي ارشد اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند.

رئيس دانشگاه آزاد نيشابور افزود: هم اكنون 600 دانشجو در 4 رشته كامپيوتر، نقشه كشي معماري، حسابداري و متالوژي در آموزشكده سما وابسته به اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند.

مير ابراهيمي خاطرنشان كرد: در مدت 20 سال فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور بيش از 6 هزار و 500 نفر دانش آموخته شده اند.