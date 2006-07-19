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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۹:۲۹

/به مناسبت گراميداشت سال پيامبر اعظم(ص)/

مسابقات فوتبال شش جانبه با حضور تيم هاي برتر كشور در مازندران

مسابقات فوتبال شش جانبه با حضور تيم هاي برتر كشور در مازندران

مسابقات فوتبال شش جانبه با حضور تيم هاي برتر كشور در قائم شهر برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در ساري، به مناسبت گراميداشت سال پيامبر اعظم (ص) يك دوره مسابقات فوتبال شش جانبه با حضور تيم هاي بزرگ و برتر ايران به ميزباني استان مازندران در قائم شهر برگزار مي شود.

بر پايه اين گزارش هيات فوتبال استان مازندران با ارسال نمابري به باشگاه هاي پرسپوليس، استقلال، سايپا، پيكان، مس كرمان ، ملوان بندر انزلي، استقلال اهواز، شموشك نوشهر و نساجي قائم شهر از اين تيم ها خواست تا در تورنمنت شش جانبه فوتبال مازندران شركت كنند.هيات مزبور منتظر مي ماند تا تيم هاي نامبرده آمادگي خود را براي حضور در اين رقابت ها اعلام كنند.

ياد آور مي شود مسابقات فوتبال شش جانبه قائم شهر از ششم تا سيزدهم مرداد ماه در ورزشگاه شهيد وطني برگزار مي شود .

کد مطلب 355032

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