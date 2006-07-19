75 درصد شركت كنندگان در آزمون پزشكي دانشگاه آزاد زن هستند / تعداد داوطلبان كنكور پزشكي 6 درصد كاهش يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "ناصر اقبالي" با بيان اين مطلب افزود: آزمون رشته هاي پزشكي سال 85 دانشگاه آزاد اسلامي 8 صبح روز جمعه 30 تير ماه در تهران و 64 حوزه امتحاني سراسر كشور برگزار مي شود.

وي با اشاره به كاهش 6 درصدي داوطلبان رشته هاي علوم پزشكي نسبت به سال گذشته اضافه كرد: داوطلبان در آزمون امسال در 159 رشته - شهر پذيرفته مي شوند. رشته پزشكي تهران با 11هزار و 970 نفر داوطلب بيشترين تعداد داوطلب را در ميان رشته - شهرها مختلف دارا است.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد تاكيد كرد: مسن ترين داوطلب كنكور رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد يك مرد 67 ساله در رشته دندانپزشكي و جوان ترين داوطلبان نيز يك دختر و يك پسر 12ساله هستند.

دكتر اقبالي اظهار داشت: داوطلبان لازم است يك ساعت قبل از برگزاري آزمون در محل حوزه برگزاري آزمون حاضر باشند. آوردن هرگونه وسيله اضافي مانند تلفن همراه، كتاب و جزوه ممنوع است.