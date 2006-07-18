به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل عزم و اراده خود را براي ادامه جنگ بر ضد حزب الله تا زمان آزادي دو نظامي اسرائيلي اسير و متوقف كردن حملات موشكي به فلسطين اشغالي ابراز داشت .

وي دربيانيه اي اعلام كرد : اسرائيل به جنگ بر ضد حزب الله ادامه مي دهد و حمله به اين گروه ادامه خواهد يافت تا اينكه دو نظامي اسرائيلي اسير بازگردانده شوند و امنيت اسرائيليها در شهرهاي شمالي درمعرض حملات موشكي تضمين گردد .

نخست وزير رژيم صهيونيستي اين اظهارات را پس از ديدارش در قدس با هيئتي از سازمان ملل به رياست فيجاي نامبيار مشاور كوفي عنان دبير كل سازمان ملل درامور سياسي عنوان كرد.

هيئت سازمان ملل با هدف بررسي راههاي دستيابي به آتش بس بين حزب الله و رژيم صهيونيستي از سرزمين هاي اشغالي فلسطين ديدن مي كند .

دربخشي ديگر از اين بيانيه آمده است : نخست وزير رژيم صهيونيستي تاكيد كرد كه اسرائيل خواستار اجراي كامل اصول ذكر شده در گروه هشت است .

وي افزود : اين اصول عبارتند از آزادي بدون قيد و شرط دو نظامي صهيونيست اسير، اجراي كامل قطعنامه 1559 شوراي امنيت و استقرار نيروهاي ارتش لبنان در مرزهاي فلسطين اشغالي و خلع سلاح حزب الله .

هيئت سازمان ملل متحد همچنين قبلا با تسيبي ليوني وزير خارجه رژيم صهيونيستي ديداركرده بود . وزير خارجه رژيم صهيونيستي در اين ديدار بر ضرورت آزادي بدون قيد و شرط دو نظامي اسيرائيلي اسير نزد نيروهاي حزب الله تاكيد كرده بود.