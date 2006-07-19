هند بار ديگر از نامزد خود براي دبيركلي سازمان ملل حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، نخست وزير هند اعلام كرد: از ديدگاه ما ششي تارور نامزد هند براي دبير كلي آينده سازمان ملل چالش بسيار دشواري براي حل و فصل بحران هاي بين المللي پيش رو دارد.

مانموهان سينگ اعلام كرد: اگر چه تارور با نظام سازمان ملل به خوبي آشنايي دارد، اما بحران هاي بين المللي متعددي هم اكنون ايجاد شده است كه حل و فصل آنها به عهده سازمان ملل مي باشد و تارور بلافاصله پس از حضور در سازمان ملل بايد به آن ها رسيدگي كند.

وي درحالي كه از سنت پترزبورگ به دهلي نو باز مي گشت، اعلام كرد: ما صادقانه اعلام مي كنيم كه وي چالش سختي پيش رو دارد و بر آمدن از عهده آن دشوار مي باشد.

اين ارزيابي نخست وزير هند در حالي صورت مي گيرد كه رهبران جهان به نامزدي تارور براي دبيركلي آتي سازمان ملل بي ميلي نشان دادند. سينگ كه اين موضوع را در نشست جي هشت با رهبران جهان مطرح كرده بود، نتوانست حمايت آنها را جلب كند.

براي مثال جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و آنجلا مركل صدر اعظم آلمان اعلام كردند فعلا تصميم خود را براي انتخاب بهترين دبيركل اتخاذ نكرده اند.

اين در حالي است كه سينگ به شدت تلاش مي كند از تارور حمايت كند.

وي در نشست جي هشت براي رهبران جهان توضيح داد كه تارور بيش از 30 سال در سازمان ملل تجربه دارد و كانديد نهايي هند است.نخست وزير هند بر شايستگي تارور براي اين سمت تاكيد كرد.