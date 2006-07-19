بروجردي: فضاي مجلس آماده تعليق عضويت ايران در NPT است/ اميدواريم شوراي امنيت تصميم غير منطقي نگيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علاالدين بروجردي در حاشيه جلسه علني سه شنبه مجلس درجمع خبرنگاران، با بيان اين مطلب اظهارداشت: اگر شوراي امنيت بخواهد قطعنامه اي در خصوص الزام آور بودن توقف غني سازي اورانيوم ايران صادركند، بدون ترديد مجلس آماده است تا تعليق عضويت ايران درNPT را مطرح كند.

وي كه درخصوص مواضع مجلس در قبال بيانيه پاياني اجلاس جي 8 سخن مي گفت، افزود: با توجه به اينكه مجلس سابقه تصميمات قاطع در زمينه توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را دارد، اميدواريم شوراي امنيت با تصميم غير منطقي شرايطي ايجاد نكند كه بسترفعلي حركت ايران در عرصه هسته اي كه احترام به مقررات آژانس بين المللي انرژي هسته اي و مقررات عهد نامه NPT است تغيير كند.

بروجردي صدور چنين قطعنامه فرضي در شوراي امنيت را مغاير روح حاكم بر عهده نامه NPT و به طور مشخص ماده 4 دانست و گفت: اگر قرار باشد در قطعنامه شوراي امنيت حقي از جمهوري اسلامي ايران سلب شود، انگيزه اي براي ادامه حضور در چنين چارچوب و فعاليت در قالب چنين تعهدي براي ايران باقي نمي ماند.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان تصريح كرد: فضاي كنوني مجلس به گونه اي است كه زمينه تعليق فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران درچارچوب NPT را نيز فراهم مي كند.



