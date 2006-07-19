عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- ـلبرتو گنزالس دادستان كل آمريكا شب گذشته اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تحقيقات وزارت دادگستري درباره برنامه سري شنود گفتگوهاي تلفني بين المللي و ارتباطات الكترونيكي شهروندان آمريكايي را مسدود كرد .- وزراي خارجه آمريكا و مصر روز گذشته علنا مخالفت خود را با زمان برقراري آتش بس بين اسرائيل و حزب الله اعلام كردند .-سعود الفيصل وزيرامور خارجه عربستان روز گذشته از استقرار نيروهاي بين المللي در لبنان حمايت كرد، اما خواستار توقف حملات اسرائيل شد .- ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي ايران را متهم به دست داشتن در اسارت نظاميان اسرائيلي كرد .- پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان شب گذشته در گفتگوهاي غير رسمي خود درباره برنامه هسته اي ايران برگزار كردند، اما برسر پيش نويس يك قطعنامه ضد ايراني به تفاهم نرسيدند .- كنگره آمريكا در چند روزآينده با تصويب قطعنامه هايي حمايت خود را از حملات ددمنشانه اسرائيل به لبنان اعلام خواهد كرد .- بوش، سوريه را متهم به تلاش براي بازگشت به لبنان كرد .- خبرهاي تاييد نشده حاكي است كه كره شمالي حالت وضعيت زمان جنگ را اعلام كرده است و تمام نيروهاي نظامي و غير نظامي اين كشور درآماده باش به سر مي برند .

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل امروزاعضاي شوراي امنيت را در جريان وضعيت لبنان واسرائيل قرارخواهد داد .