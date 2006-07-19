  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۹:۲۱

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل:عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاريها به اين شرح است.

- ـلبرتو گنزالس دادستان كل آمريكا شب گذشته اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تحقيقات وزارت دادگستري درباره برنامه سري شنود گفتگوهاي تلفني بين المللي و ارتباطات الكترونيكي شهروندان آمريكايي را مسدود كرد .

- وزراي خارجه آمريكا و مصر روز گذشته علنا مخالفت خود را با زمان برقراري آتش بس بين اسرائيل و حزب الله اعلام كردند .

-سعود الفيصل وزيرامور خارجه عربستان روز گذشته از استقرار نيروهاي بين المللي در لبنان حمايت كرد، اما خواستار توقف حملات اسرائيل شد .

- ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي ايران را متهم  به دست داشتن در اسارت نظاميان اسرائيلي كرد .

- پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان شب گذشته در گفتگوهاي غير رسمي خود درباره برنامه هسته اي ايران برگزار كردند، اما برسر پيش نويس يك قطعنامه ضد ايراني به تفاهم نرسيدند .

- كنگره آمريكا در چند روزآينده با تصويب قطعنامه هايي حمايت خود را از حملات ددمنشانه اسرائيل به لبنان اعلام خواهد كرد .

- بوش، سوريه را متهم به تلاش براي بازگشت به لبنان كرد .

- خبرهاي تاييد نشده حاكي است كه كره شمالي حالت وضعيت زمان جنگ را اعلام كرده است و تمام نيروهاي نظامي و غير نظامي اين كشور درآماده باش به سر مي برند .

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل امروزاعضاي شوراي امنيت را در جريان وضعيت لبنان واسرائيل قرارخواهد داد .

کد مطلب 355172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها