عليرضا نادري در گفتگو با مهر: تنها ظاهر جريان تئاتر ايران تغيير كرده است

عليرضا نادري در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب گفت: "در گذشته بعضي دوستان به روند برگزاري جشنواره اعتراض مي كردند و قرار شد تغييري كه در روند برگزاري جشنواره به وجود آمد، پاسخي براي آنها باشد. اما در حال حاضر اين شيوه اجراي نمايش ها قبل از جشنواره فجر نه تنها پاسخي به مشكل قبل نيست، بلكه جشنواره برآيند كار تئاتر سالانه كشور نيز نيست."

اين نويسنده و كارگردان تئاتر ادامه داد: "زمين همان و بازي هم هماني است كه در گذشته بود، فقط نوعي جابجايي صورت گرفته و اين وضعيت مشكلي را حل و تئاتر ايران را متحول نكرده است. تنها تغييري كه صورت گرفته اين است كه زمان اجراي نمايش ها از بعد جشنواره به قبل آن منتقل شده و كيفيتي در برگزاري جشنواره به وجود نيامده است."

نادري با بيان دلايل كم كاري خود در عرصه تئاتر گفت: "سال گذشته دو نمايشنامه به اداره كل هنرهاي نمايشي ارائه دادم كه مورد موافقت قرار نگرفت و نمايشنامه "اين قصه را ايرانيان نبشته اند" هم كه قصد اجراي آن را داشتم به تاريخ پيوست. در حال حاضر هم با اين شرايط نامناسب هيچ نمايشنامه اي را براي اجرا در نيمسال دوم پيشنهاد نداده ام و مشغول نوشتن يك فيلمنامه هستم."

31/6/77 آخرين نمايش عليرضا نادري در مقام نويسندگي و كارگرداني بود كه در بيست و دومين جشنواره تئاتر فجر اجرا شد و تابستان سال 83 در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روي صحنه رفت.