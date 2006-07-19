به گزارش خبرنگار "مهر"، در نشست رونمايي كتاب "دانشنامه زيبايي شناسي" اسماعيلي مدير انتشارات فرهنگستان هنر گفت: "مباحث نظري هنر از جمله مباحثي است كه در كتاب "دانشنامه زيبايي شناسي" به آن پرداخته شده است. همچنين آثاري از نيچه قرار است توسط انتشارات فرهنگستان هنر در معرض ديد عموم قرار گيرد."

وي در ادامه افزود: "كتاب "دانشنامه زيبايي شناسي" كتابي ارزشمند است كه مترجمان متخصصي به ترجمه فصول مختلف آن پرداخته اند. دكتر منوچهر صانعي مترجم بخش اول، دكتر اميرعلي نجوميان و شيده احمدزاده مترجمان بخش دوم، مسعود قاسم زاده و محقق مترجم بخش سوم و ... از متخصصاني بوده اند كه در ترجمه اين كتاب اهتمام بسيار ورزيده اند."

مشيت علايي سرويراستار اين كتاب نيز گفت: "در مقدمه اي كه بر كتاب "دانشنامه زيبايي شناسي" نوشتم به اختصار شرحي درباره نگرش هاي كلي كتاب دادم. گرچه موضوع كتاب سخت بود، اما نهايت سعي خود را در ساده كردن مطلب داشتيم. موضوع كتاب در بخشي به شكل دشوار درباره چالش هاي هنري نوشته شده است. با اين وجود ساده كردن و ترجمه شيواي اين كتاب را مي توان از محسنات ترجمه پنداشت كه باعث قابل فهم شدن اثر مي شود."

دكتر منوچهر صانعي ديگر مترجم "دانشنامه زيبايي شناسي" نيز تصريح كرد: "هنر به دلايل متعددي در ايران مغفول واقع شده است. اين در حالي است كه هنر در تمام كشور ما به خصوص در نقاطي چون كردستان و آذربايجان در زندگي مردم تنيده شده و به هر حال هنر را نزد ايرانيان غني مشاهده مي كنيم. آثار مجسمه، سنگ تراشي، مينياتورها و نقاشي هاي ما گواه اين مساله اند."

وي افزود: "با اين وجود بايد گفت انتشار كتاب "دانشنامه زيبايي شناسي" حركت موثري در زمينه باروري و رشد و ارتقاء هنر بوده كه بايد از حمايت هاي ملي و دولتي بهره مند شود. با پيروزي انقلاب اسلامي اهميت هنر نسبت به آنچه بود دوچندان شد. مبحثي كه من در اين كتاب به ترجمه آن پرداختم درباره تاريخچه نقاشي و مجسمه بود كه به شكل تئوريك نيز به روند آن در اين اثر پرداخته شده است. "دانشنامه زيبايي شناسي" مجموعه مدوني است كه به زبان كاملا روشن در اختيار خوانندگان قرار گرفته است."

دكتر اميرعلي نجوميان نيز كه همراه همسرش شيده احمدزاده بخش هايي از اين اثر را ترجمه كرده، گفت: "در اين بخش به بررسي مفاهيمي چون استعاره، تعريف هنر و تعريف زيبايي پرداخته ايم. من تصور مي كنم يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين كتاب يكدست و جامع بودن آن است و اينكه حتي در بخش تاريخ هنر نيز نگاهي فلسفي به چشم مي خورد. مي توان به جرات گفت كمتر كتابي چون "دانشنامه زيبايي شناسي" به شكل جامع و كامل به پسامدرنيسم در هنر پرداخته است."

دكتر فرزان سجودي در ادامه خاطرنشان كرد: "تداوم انتشار كتاب هايي از اين دست تنها نيازمند نهادينه شدن است. يعني دست اندركاران بتوانند سنت هاي آكادميك را به تصوير كشند. با اين حال ترجمه اين كتاب به دست يك نفر ميسر نبود و دانشنامه زيبايي شناسي به دليل ويژگي هاي خاصي كه داشت نياز به نهادينه شدن و بررسي دارد. من تصور مي كنم فرهنگستان هنر نبايد اجازه دهد گروه ترجمه اين كتاب از يكديگر جدا شوند."

دكتر اشرف موسوي لر نيز گفت: "دانشنامه زيبايي شناسي براي من از جنبه هاي متعددي حائز اهميت بود. همچنين انتخاب اين اثر ارزشمند براي ترجمه انتخابي بسيار هوشمندانه است. من در جريان ترجمه مباحثي را با آثار هنري تطبيق دادم و دريافتم كه ساختار كتاب بسيار متناسب و محكم و از يك خط فكري متشكل برخوردار است. در هر يك از اين مقالات به نتيجه گيري هاي مطلوبي دست يافتم، به خصوص بخش هاي چالشي اثر به شكل جامعي بيان و تحليل شده بود."