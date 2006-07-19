به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي خاوران اعلام كرد واحد كانون ها بالغ بر 15 كانون مختلف است كه در زمينه علمي، فرهنگي و اجتماعي فعاليت مي كنند. كانون ها ويژه برنامه هاي فصل تابستان خود را در دو بخش نقد داستان و نقد شعر با حضور آقايان مهدي پور يكشنبه ها از 19-17 و شكارسري سه شنبه ها از 18-16 از بيستم تير ارائه مي دهد.

جنگ تجربه ها توسط كانون بانوان فرهنگسراي خاوران در تابستان امسال در روزهاي 12 مرداد، دوم و 16 شهريور از ساعت 19-17 در سالن فرهنگ فرهنگسراي خاوران اجرا مي شود. همچنين واحد كانون ها قصد دارد در روزهاي 19، 20، 21 شهريور نمايشگاهي از كار تيمي كانون هاي مختلف اين واحد را از ساعت 17- 10 به معرض نمايش بگذارد. در پايان نيز نشريه تخصصي كانون ها در تاريخ 14 شهريور منتشر مي شود.

* كارگاه نمايشنامه نويسي در فرهنگسراي خاوران

واحد نمايش فرهنگسراي خاوران يك دوره كارگاه نمايش نامه نويسي را برگزار مي نمايد. اين كارگاه با هدف آموزشي شيوه نمايشنامه نويسي و فراهم آمدن رشد خلاقيت جوانان در زمينه نمايشنامه نويسي با حضور اساتيد و كارشناسان اين هنر هر هفته يك جلسه تا پايان شهريور ماه برگزار خواهد شد.

علاقمندان به هنر نمايشنامه نويسي مي توانند به منظور ثبت نام تا پايان تير ماه به فرهنگسراي خاوران واقع در ميدان خراسان، خيابان خاوران مراجعه و يا با شماره هاي 33717038 تماس حاصل نمايند.

* گذري كوتاه بر ويژه برنامه هاي خانه كودك و نوجوان خاوران

خانه كودك و نوجوان فرهنگسراي خاوران براي به وجود آمدن فضايي مناسب براي رشد و تعالي كودكان و نوجوانان منطقه در تابستان 85 برنامه هاي مسابقه مقاله نويسي ويژه نوجوانان با عنوان نامه اي به روح خدا، ويژه برنامه هاي مختص ولادت حضرت علي (ع) به همراه برنامه هاي متنوع و ميزگرد، برگزاري جشن تولد متولدين ماههاي مرداد و شهريور و برپايي كلاس هاي سفال، خوشنويسي، قصه گويي را برگزار مي كند.

* آنچه پدران بايد بدانند

خانه كودك و نوجوان فرهنگسراي خاوارن اقدام به برگزاري سلسله جلسات مشاوره نموده است. اين جلسات با هدف آشنايي بيشتر والدين با وظايفشان در مقابل فرزندان و اطلاع رساني به خانواده ها براي ارائه رفتارهاي صحيح تربيتي در خانه كودك و نوجوان اين مجموعه برپا خواهد شد.

نخستين جلسه همزمان با ولادت حضرت علي (ع) 14 مرداد ماه با عنوان آنچه پدران بايد بدانند با حضور دكتر محمد جوادي كارشناس ارشد مشاوره و مدرس دانشگاه پيام نور و دانشكده جامع علمي- كاربردي از ساعت 9 برگزار مي گردد. والدين علاقمند براي حضور در اين جلسه مي توانند به سالن فرهنگ فرهنگسراي خاوران مراجعه نمايند.

* مسابقه مقاله نويسي ويژه نوجوانان

خانه كودك و نوجوان فرهنگسراي خاوران همزمان با ميلاد يگانه دخت نبي اكرم (ص) مسابقه مقاله نويسي را ويژه نوجوانان برگزار كرده است. اين مجموعه با هدف آشنايي بيشتر نوجوانان با زندگي امام خميني (ره) مسابقه مقاله نويسي را با عنوان "نامه اي به روح خدا" همزمان با سالروز تولد آن فرزانه برگزار كرده است.

نوجوانان علاقمند به شركت در اين مسابقه مي توانند مقالات خود را حداقل در يك برگ A4 نوشته و تا 31 تيرماه به خانه كودك و نوجوان فرهنگسراي خاوران تحويل دهند تا پس از بررسي آثار ارسالي به برندگان اين مسابقه جوايز به رسم يابود اهدا شود.

* ويژه برنامه هاي مذهبي تابستان 85

واحد مذهبي فرهنگسراي خاوران در راستاي اجراي برنامه هاي فرهنگي و مذهبي تابستان 85 ويژه برنامه هاي را در براي اجرا در نظر دارد كه از جمله اين برنامه ها مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:

جشن عيد مبعث (مرداد ماه) جشن بزرگ ولايت، مسابقه سوره هاي قرآن، ولادت امام حسين (ع)، ولادت حضرت علي اكبر (ع)، ويژه برنامه نيمه شعبان و نمايشگاه موضوعي قرآن.

* كتابخانه خاوران در تابستان 85

كتابخانه فرهنگسراي خاوران با بيش از 30000 جلد كتاب و دو تالار مطالعه مجهز ويژه خواهران و برادران از واحدهاي پرطرفدار فرهنگسرا است و در تابستان برنامه هاي ويژه اي براي جوانان و نوجوانان منطقه اجرا مي كند.

اين برنامه ها شامل مسابقات معرفي شخصيت ها با عنوان او كيست؟، معرفي رشته هاي دانشگاهي ويژه داوطلبان كنكور 85، مسابقه كتابخواني و ... است. همچنين كتابخانه كودك و نوجوان نيز با هدف ايجاد فضايي مناسب براي اوقات فراغت دانش آموزان مسابقه كاردستي و حجم سازي با وسايل كم مصرف، مسابقه تصويرگري كتاب كودك، كارگاه آشنايي با كتاب هاي مرجع، كارگاه روش تحقيق و پژوهش، مسابقه قصه نويسي ويژه كودك و نوجوان را در تابستان 85 برگزار مي كند.

* نگارخانه خاوران

نگارخانه خاوران با ظرفيت 100 اثر در طبقه همكف ساختمان مركزي و جزو بزرگترين فضاهاي نگارخانه اي در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران است.

نگارخانه اين مجموعه در تابستان 85 با دو برنامه ويژه ايستگاههاي نقاشي روزهاي زوج و خوشنويسي روزهاي فرد براي كودكان و نوجوانان به استقبال فصل تابستان مي رود. برپايي نمايشگاههايي از آثار هنرمندان جوان و معاصر با موضوعات مجسمه، نگارگري، خط نقاشي و تايپوگرافي، طراحي و نقاشي، طراحي حروف، برپايي كارگاه علمي هر 15 روز يكبار با موضوعات مختلف از ديگر برنامه هاي نگارخانه است.

* سه ماه صميمي با برنامه هاي ورزشي و تفريحي در فرهنگسراي خاوران

برنامه هاي تابستان واحد ورزش و تفريحات سالم فرهنگسراي خاوران در تابستان 85 اعلام شد.

مسئول واحد ورزشي و تفريحات سالم فرهنگسراي خاوران هدف از اجراي اين برنامه ها را پركردن اوقات فراغت نوجوانان، ايجاد شور و نشاط بين عموم و جلوگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي، تشويق آنان به ورزش كردن و همچنين فراهم نمودن مكاني مناسب براي يك رقابت سالم ذكر كرد.

محمد نظري به برگزاري نقاط نشاط و شادي ويژه خواهران اشاره كرد و گفت: "اين برنامه ها در تفرجگاه فرهنگسرا كه مختص خواهران است برگزار مي شود كه با اجراي برنامه هاي متنوع ورزشي دوشنبه هاي هر هفته از ساعت 17 الي 19 تا آخر شهريور برپاست و با اهدا جوايز به نفرات برگزيده پايان مي يابد."

نقاط نشاط ويژه برادران روزهاي يكشنبه ساعت 17 تا 19 و مسابقات تنيس روي ميز ويژه بردران پنج شنبه آخر هر ماه ساعت 14 تا 19 در سالن تنيس برگزار مي شود. همچنين جشنواره بادبادك ها ويژه عموم در تمام سنين 13 شهريور از ساعت 14 الي 18 در محوطه باز فرهنگسرا از ديگر برنامه ها خواهد بود.

مسابقات دو سرعت ويژه پسران ودختران زير 12 سال به تفكيك روزهاي شنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 17 تا 19 تا آخر شهريور در محوطه باز و تفرجگاه بانو طبق برنامه فوق برپا مي شود. در كنار مسابقات ذكر شده مسابقات تفريحي ورزشي شطرنج همگاني نيز پنج شنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 19 در محوطه باز فرهنگسرا برگزار مي شود و با اهدا جوايز به نفرات برگزيده پايان مي يابد.