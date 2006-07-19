مسلمانان فيليپين مباحث ديني را آموزش مي بينند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، مجمع جهاني جوانان مسلمان مجموعه آموزشهاي عقيدتي، فقه، تفسير، حديث و دروس ديني را به همراه دوره هاي گسترش قدرتهاي فردي براي انگليسي زبانان در دانشگاههاي فيليپين برگزار مي كند.

اين دوره هاي علمي و سخنرانيهاي ديني در دانشگاههاي شهر مانيل، زامبوآنگا و داوائو با همكاري دولت فيليپين برگزار مي شود.

اين سخنرانيها از سوي نخبگان، مبلغين و اساتيد ارائه مي شود كه به اين منظور ساماندهي شده اند تا بتوانند برنامه هاي ديني و علمي معتدل خود را به منظور تبيين چهره دقيق اسلام ارائه دهند.

برنامه هاي آنها شامل ارائه آگاهيهاي لازم به مسلمانان با كارها و امور ديني خود، اشاعه اسلام به ويژه در ميان جوانان، شيوه هاي شرعي تكميلي براي زنان و مردان به همراه دروس دعوت به اسلام است.