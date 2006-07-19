  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۹:۵۴

مسلمانان فيليپين مباحث ديني را آموزش مي بينند

از سوي مجمع جهاني جوانان مسلمان جلسات آموزشي مباحث ديني و علمي به منظور ارتقاء آگاهي در اين زمينه ها براي مسلمانان فيليپين برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، مجمع جهاني جوانان مسلمان مجموعه آموزشهاي عقيدتي، فقه، تفسير، حديث و دروس ديني را به همراه دوره هاي گسترش قدرتهاي فردي براي انگليسي زبانان در دانشگاههاي فيليپين برگزار مي كند.

اين دوره هاي علمي و سخنرانيهاي ديني در دانشگاههاي شهر مانيل، زامبوآنگا و داوائو با همكاري دولت فيليپين برگزار مي شود.

اين سخنرانيها از سوي نخبگان، مبلغين و اساتيد ارائه مي شود كه به اين منظور ساماندهي شده اند تا بتوانند برنامه هاي ديني و علمي معتدل خود را به منظور تبيين چهره دقيق اسلام ارائه دهند.

برنامه هاي آنها شامل ارائه آگاهيهاي لازم به مسلمانان با كارها و امور ديني خود، اشاعه اسلام به ويژه در ميان جوانان، شيوه هاي شرعي تكميلي براي زنان و مردان به همراه دروس دعوت به اسلام است.

کد مطلب 355183

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها