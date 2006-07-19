آمريكا براي تصويب قرارداد هسته اي خود با هند دست به هر كاري مي زند / واشنگتن به دنبال فريب دادن سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، از آنجايي كه انتقادهاي گسترده سبب شده است كنگره آمريكا تاكنون به قرارداد هسته اي واشنگتن- دهلي نو راي مثبت ندهد، از هند خواسته شده است ابتدا توافقنامه پادمان ها را با آژانس بين المللي انرژي اتمي امضا كند.

اما آمريكا از هند خواسته است براي اينكه اين توافقنامه به نتيجه برسد، لازم است كه ابتدا هند توافق نامه پادمان ها را با آژانس به امضا برساند وسپس اجراي آن را به بعد از تغييرات در قوانين موكول نمايد.

آشلي تليس (Ashley Tellis) يكي از مشاوران ارشد موسسه صلح بين المللي كارنگي و يكي از اعضاي تيم مذاكره كننده هند در گفتگو با چند روزنامه اعلام كرد:اگربخواهيم صريح سخن بگوبيم،بايد اعلام كنيم اين طرحي كه از سوي دولت آمريكا مطرح شده است، فقط يك حقه مي باشد.

وي توضيح داد: آنها از ما مي خواهند توافقنامه پادمان را با آژانس امضا كنيم و زماني كه نوبت به اجراي آن رسيد، قوانين را تغيير دهيم و اعلام كنيم متاسفانه قانوني در مورد اجراي آن وجود ندارد.

تليس تاكيد كرد: ما به خوبي مي دانيم چنانچه اين خواسته آمريكا را انجام دهيم، قرارداد هسته اي تسريع مي شود،اما اين راه قانوني نيست و ما نمي توانيم آژانس بين المللي انرژي اتمي را گول بزنيم.

مذاكره كننده هندي گفت: آمريكا مي خواهد روند تصويب قرارداد هسته اي با هند را تسريع نمايد و در اين راه به هر كاري دست مي زند.

قرارداد هسته اي هند و آمريكا كه از سوي جرج بوش پيشنهاد شد، مورد اعتراض گروههاي مختلفي است. زيرا اين قرارداد هم ناقض قوانين بين المللي و هم ناقض قوانين منع گسترش سلاح هاي هسته اي مي باشد.