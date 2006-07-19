پيشكسوتان هنرهاي سنتي بايد دست هنرمندان جوان را بگيرند

به گزارش خبرنگار "مهر"، استاد فرشچيان در اين ديدار گفت: "پيش از پيروزي انقلاب، مستبدان براي اينكه اصالت هاي ما را تحت نفوذ قرار دهند، از طريق هنرهاي تصويري و اساسا نقاشي وارد شدند. بعد از پيروزي انقلاب و گسترش هنرهاي ايراني سعي شد اصالت هاي هنري از سيطره غرب بيرون آيد. اما با اينكه هنر سنتي ما در اين سال ها پررنگ شد، هنوز هم دانشكده هنرهاي سنتي از تدريس رشته نگارگري محروم و اين رشته زيرمجموعه صنايع دستي است."

وي در ادامه افزود: "هنرهاي اصيل و سنتي ما چون معرق، فرش و نگارگري از حمايت هاي اندكي برخوردارند و نسبت به آنها بي توجهي مي شود. من تصور مي كنم بايد دست نسل جوان را گرفت و آنها را با هنرهاي اصيل ايراني آشنا كرد. من به شخصه بسياري از نمايشگاههاي برگزار شده در سطح بين المللي را بازديد و نسبت به هنر آنقدر اشراف پيدا كرده ام كه مي توانم از چند فرسخي سبك يك تابلو را تشخيص دهم."

وي خاطرنشان كرد: "به دليل سيطره نفوذ هنر غرب در رژيم گذشته هنرهاي سنتي ما كمرنگ شدند. اين مساله در حالي اتفاق افتاده كه ما تاريخ پنج هزار ساله ديوارنگاري وغارنگاري داشته ايم. اگر به اصالت هايمان رجوع كنيم، اگر به آنچه در دنياي هنر مي گذرد بي توجه نباشيم، مسلما مي توانيم نقاشي ايراني را احياء كنيم. در اين ميان دانشكده ها نيز بايد به حفظ اصالت هاي هنر در كرسي دانشگاهها بپردازند."

استاد فرشچيان درباره 12 اثر خودش كه با يك سفينه به فضا رفته نيز گفت: "اين مساله توسط كشور روسيه انجام شد و آنها به نوعي بنا به تمايلاتي كه داشتند آثار مرا به فضا فرستادند كه من در آن مدت به دليل مشغله هايي كه داشتم ديگر اين مساله را پيگيري نكردم. در حال حاضر نيز در حال خلق اثري به نام "غدير خم" هستم كه پيامبر اعظم (ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) را از پشت سر نشان مي دهد و به نوعي بيانگر مراسم غدير خم است."

اين هنرمند پيشكسوت در پاسخ به پرسش "مهر" كه چگونه مي توان امروز در نگارگري به نوآوري رسيد گفت: "اين اتفاق افتاده و در طي سال ها با مرارت و مشقت و عشق نگارگران، نوآوري هايي در اين عرصه صورت گرفته كه قابل تقدير است. نمونه هاي آن را هم مي توانيد در چهلستون اصفهان، دور تا دور عالي قاپو و مستتر در هزاره ها مشاهده كنيد. هنر به مثابه كتاب مي ماند. به اين معني كه در تابلو نقاشي نيز بايد متون موجود در آن خوانده و به آن توجه شود. نوآوري در آثار سناريويي است كه امروز به عهده نقاشان است و بايد از عهده آن برآيند."

در ادامه اين نشست، رياست مركز آفرينش هاي هنري معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد از سوي دكتر مظاهري معاون فرهنگي دانشگاه به استاد فرشچيان پيشنهاد شد. وي نيز در پاسخ به اين پيشنهاد گفت: "من پرسشي از شما و دست اندركاران امر دارم و آن اينكه با وجود فارغ التحصيل شدن طيف گسترده اي از داشنجويان هنر در دانشگاه آزاد، شما در سال هاي گذشته چند چهره بنام تحويل جامعه هنري داده و چه خدماتي به هنر كشورمان كرده ايد؟ جز اينكه هنر نگارگري را زير چرخ صنايع دستي برديم و آن را ناخواسته به ابتذال كشانديم."