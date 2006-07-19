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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۹:۰۹

/مسابقات جهاني تيراندازي معلولان/

مدال نقره براي تيرانداز كشورمان

مدال نقره براي تيرانداز كشورمان

در دومين روز از مسابقات جهاني تيراندازي معلولان در كشور سوييس،رمضان صالح نژاد در رشته تفنگ بادي ايستاده و در رقابتي نزديك با 42 ورزشكار از كشورهاي مختلف موفق شد مدال نقره جهان را براي كشورمان به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" صالح نژاد با كسب 4/689 امتياز پس از ورزشكار چيني با 5/ 691 امتياز در جايگاه دوم ايستاد. ورزشكار استراليا هم با كسب امتياز 2/689 مكان سوم را از آن خود كرد.در روز اول اين مسابقات تيراندازان كشورمان در رشته تفنگ بادي تيمي مقامي بهتر از هشتم كسب نكردند.ورزشكاران كشورمان به ترتيب حسن اكبري 597 ، صالح نژاد 595 و بخارائي 593 امتياز را كسب نموده ودر مجموع با 1785 امتياز به مقام هشتم رسيدند.تيم كره جنوبي با 1797 امتياز اول شد، اسلواكي با 1794 امتياز دوم و چين با 1793 امتياز سوم شد.

امروز نيره عاكف تنها ورزشكار زن كشورمان با رقيبان خود به رقابت خواهد پرداخت.

کد مطلب 355192

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