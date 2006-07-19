شبكه تهران بيشترين بيننده كودك و نوجوان را از آن خود كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نتايج نظرسنجي ها در خصوص بررسي ميزان استفاده كودكان و نوجوانان از رسانهها كه به تازگي در مركزتحقيقات صدا و سيما انجام شده نشان ميدهد 9/99 درصد كودكان و نوجوانان به تلويزيون دسترسي دارند و اين گروه در شبانه روز به طور متوسط 4 ساعت و 16 دقيقه تلويزيون تماشا ميكنند.
همچنين كودكان و نوجوانان از بين شبكههاي تلويزيوني، بيشتر برنامههاي شبكه تهران (44 درصد) و سه سيما (42 درصد) را تماشا ميكنند. همچنين 52 درصد از اين گروه به راديو دسترسي دارند كه 32 درصد شنوندگان كودك و نوجوان به "شبكه پيام" گوش ميدهند.عمدهترين ژانر مورد علاقه كودكان و نوجوانان در فيلمهاي ويدئويي، در مهيج و ترسناك (21 درصد) است.
برابر نتايج نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما از مردم تهران درباره فيلمهاي سينمايي و سريالهاي پخش شده از تلويزيون در هفته سوم خردادماه 85، در بين فيلمهاي سينمايي پخش شده در اين هفته، فيلمسينمايي "رنگ خدا" (36 درصد) از شبكه يك بيشترين ميزان بيننده را به خود اختصاص داده است.
همچنين با در نظر گرفتن ميزان رضايت بينندگان هريك از فيلمهاي سينمايي و رتبهبندي ميانگين ميزان بيننده و رضايت رتبه اول را فيلمهاي سينمايي "رنگ خدا" و "در قلب شما هستيم" به دست آوردهاند. در مجموع 56 درصد پاسخگويان حداقل يكي از فيلمهاي سينمايي پخش شده در هفته سوم خرداد ماه را تماشا كردهاند. در بين سريالهاي ايراني و خارجي پخش شده در هفته سوم خردادماه، سريال خارجي "هشدار براي كبري 11" (61 درصد) از شبكه پنج، از نظر ميزان بيننده و رضايت رتبه اول را كسب كرده است.
به طور كلي 80 درصد پاسخگويان حداقل يكي از سريالهاي هفته سوم خرداد ماه را تماشا كردهاند. در هفته سوم خردادماه از شبكه يك، دو سريال و از هريك از شبكههاي دو، سه و پنج، چهار مجموعه پخش شده است. براساس يافتههاي اين تحقيق در مجموع، سريالهاي شبكه پنج (70 درصد) بيشتر و سريالهاي شبكه دو (47 درصد) كمتر از ساير شبكهها بيننده داشته است.
براساس نتايج نظرسنجي مركز تحقيقات صدا و سيما از مردم تهران درباره مجموعه طنز زندگي به شرط خنده، اين مجموعه 78 درصد بيننده داشته است. مردان و زنان تقريبا به يك نسبت، نوجوانان (93 درصد) بيشتر از ساير گروههاي سني و افراد با تحصيلات راهنمايي و دبيرستان (86 درصد) بيشتر از ديگر گروههاي تحصيلي اين مجموعه را تماشا كردهاند.
طبق اظهار پاسخگويان، 12 درصد آنان "يك يا دو شب در هفته" بيننده اين برنامه بودهاند. "بيان مسائل روز جامعه" مهمترين پيام مجموعه "زندگي به شرط خنده" از نظر بينندگان بوده است. از نظر 76 درصد بينندگان، اين مجموعه در حد "خيلي زياد و زياد" توانسته اوقاتي شاد براي آنان فراهم كند. 83 درصد بينندگان از اين مجموعه در حد "خيلي زياد و زياد" رضايت داشتهاند. بازي خوب بازيگران عمدهترين نقطه قوت اين مجموعه از نظر بينندگان است و 5/39 درصد بينندگان معتقدند اين مجموعه نسبت به ديگر مجموعههاي طنز تلويزيون بهتر بوده است.
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