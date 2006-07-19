معافيت مالياتي فعالان صنعت چاپ پيگيري مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري اتحاديه هاي صنفي صنعت چاپ و فعالان اين عرصه در تلاش است تا معافيت مالياتي فعاليت هاي فرهنگي را به حوزه صنعت چاپ هم گسترش دهد.

با عملي شدن قانون معافيت فعاليت هاي فرهنگي بيش از هزار واحد چاپخانه در تهران و همچنين شاغلان در ليتوگرافي و كارگاه هاي صحافي از ماليات بر درآمد معاف مي شوند.

هم اكنون وزارت امور اقتصادي و دارايي با وجود اين كه فعاليت چاپخانه ها و ديگر امور مرتبط با صنف چاپ صنعتي محسوب مي شود آنها را از پرداخت ماليات معاف نكرده است.