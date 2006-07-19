شوراي امنيت در نشست غير رسمي خود درباره ايران به توافق نرسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ژان مارك دولا سابلير نماينده فرانسه در سازمان ملل متحد كه رياست ماه جولاي شوراي امنيت را برعهده دارد درباره رايزنيهايي كه شب گذشته به مدت 20 دقيقه در پشت درهاي بسته با همكاران خود ار كشورهاي آلمان، انگليس، آمريكا، روسيه و چين انجام داد، اظهار نظري نكرد .

ديپلماتهاي غربي گفتند كه درنشست غيررسمي شب گذشته، پيش نويس يك قطعنامه جديد ضد ايراني درميان شركت كنندگان توزيع شد كه در آن خواستار توقف غني سازي اورانيوم ايران شده بود. نمايندگان روسيه و چين نيز در اين نشست گفتند كه آنها دستور العملي را از دولتهاي خود درباره چگونگي برخورد با روند جاري دريافت نكرده اند .



ريك گرنل سخنگوي هيئت نمايندگي آمريكا در سازمان ملل متحد اعلام كرد :"دور ديگري از رايزنيهاي رسمي با حضور شش كشور مذكور امروز برگزار خواهد شد، اما درباره زمان بررسي موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد اظهار نظري نكرد .

يك ديپلمات ديگرنيزخاطرنشان كرد :"نمايندگان 1+5 كه شب گذشته با هم ديداركردند، مشتاق هستند كه نشان دهند هرچند بحران لبنان روزدوشنبه درراس دستوركارشوراي امنيت سازمان قرارگرفت اما موضوع هسته اي ايران دراولويت قرار دارد .

آمريكا هفته گذشته اعلام كرد كه پيش نويس قطعنامه اي كه در آن خواهان توقف الزامي فعاليتهاي غني سازي اورانيوم ايران است اوايل هفته جاري در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح خواهد شد. ارائه اين پيش نويس در پي برگزاري گروه 1+5 در پاريس صورت مي گيرد .



درآن نشست گروه مذكوربا بيانيه اي شديد اللحن تصميم گرفتند كه اگرايران درپاسخ به بسته پيشنهادي غرب كوتاهي كند،موضوع هسته ايش به شوراي امنيت سازمان ملل بازگردانده شود .

دراجلاس سران گروه هشت در روسيه نيز آنان در بيانيه اي ازايران خواستند كه بسته پيشنهادي غرب را بپذيرد .