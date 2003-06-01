سند راهبردي ايران براي مبارزه با فساد اقتصادي ارايه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين سند با اشاره به موقعيت جغرافيايي، تحولات بين المللي سه دهه اخير، گسترش دولت سالاري، بي ثباتي منطقه اي و پيامدهاي آن براي ايران و جنگ تحميلي عراق به ايران، به چگونگي مقابله با ترانزيت مواد مخدر، مبارزه با پولشويي و ديگر جنايات سازمان يافته پرداخت.

در اين گزارش كه از سوي مهدي كرباسيان، معاون امور اقتصادي و دارايي ارايه شد، شناسايي بسترها و ريشه هاي فساد به عنوان برنامه راهبردي ايران براي مبارزه با فساد اقتصادي و عزم ملي و بين المللي تنها راه رسيدن به اين هدف معرفي شد.

اين گزارش با اشاره به وسعت جغرافيايي ايران و جنگ و درگيري در كشورهاي منطقه، مبارزه با پديده قاچاق ، كمك به ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي و دستيابي به توسعه يافتگي نسبي در كشورهاي همسايه ايران را براي موفقيت در مبارزه با فساد اقتصادي ضوري دانست.

اين گزارش مي افزايد: ايران با اجراي سياست هاي يكسان سازي نرخ ارز، تثبيت بازار بر اساس مكانيزم بازار، خصوصي سازي ، اصلاحات راهبردي در شبكه بانكي، مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاح قوانين و مقررات، افزايش كنترل سخت افزاري و نرم افزاري ، پيشگيري، مقابله و تنبيه خلافكاران را دنبال مي كند.

ايران در دو دهه گذشته به صورت مستمر با فساد اقتصادي برخورد كرده و از سال 1380بيش از 15مجموعه قوانين و مقررات در زمينه فساد و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي دولتي راتصويب و به اجرا گذاشته است.

در بخش نخست اين گزارش، تدوين لايحه مبارزه با پولشويي، مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آزاد سازي تجارت، يكسان سازي نرخ ارز، اصلاح قانون ماليات ها و سرمايه گذاري خارجي، انحصار زدايي و شفاف سازي اصلاحات مالي و در بخش دوم تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تقويت سيستم كنترل و نظارت به عنوان اقدامات انجام شده در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد اشاره قرار گرفته است.

ايران در اين سند مداخله گريز ناپذير و آشكار جامعه جهاني براي جلوگيري از روند رو به گسترش مفاسد اقتصادي و پيامدهاي منفي جهاني شدن و مبارزه با مفاسد را در چارچوب كنوانسيون هاي بين المللي پيشنهاد و انتقال اطلاعات و فناوري مورد نياز كشورهاي در حال توسعه را از وظايف كشورهاي پيشرفته معرفي مي كند.

در اين گزارش تاكيد شده است: كشورهاي پيشرو در مبارزه با فساد اقتصادي بايد از نظر كارشناسي فني و هدايت راهبردي مورد حمايت همه سونگر سازمان ملل متحد قرار گيرند.

كرباسيان در اين گزارش، مبارزه بدون دستيابي به اطلاعات جديد و فناوري مدرن را ناكارآمد دانست و افزود: مبارزه ايران عليه مفاسد اقتصادي بر مبناي دين اسلام استوار و آنجا كه حقوق عمومي و توزيع درآمدها مطرح مي شود، هرگونه بهره برداري نامشروع از امكانات عمومي ، حرام است.

در حاشيه سومين اجلاس جهاني مبارزه با فساد، فعاليت كميته هاي پنج گانه كارشناسي در زمينه پولشويي، توسعه اقتصادي و مفاسد، اخلاق و شفافيت، IT ( فناوري اطلاعات) و همكاري هاي بين المللي بررسي شد.

در اين اجلاس كارشناساني از سازمان حسابرسي، بازرسي ويژه رياست جمهوري ، بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، گمرك و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سوي ايران حضور داشتند.

اين اجلاس سه روزه با حضور نمايندگان بيش از 120 كشور كه در سئول، كره جنوبي برگزار شده بود، روز گذشته ( شنبه) به كار خود پايان داد.