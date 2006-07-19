  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۴

تحليل گاردين از تجاوزات اسراييل به لبنان:

اسرائيل هميشه براي جنگ افروزي در لبنان بهانه دارد / هيچ كشور عربي براي توقف كشتار بيگناهان در لبنان دخالت نمي كند

اسرائيل هميشه براي جنگ افروزي در لبنان بهانه دارد / هيچ كشور عربي براي توقف كشتار بيگناهان در لبنان دخالت نمي كند

روزنامه گاردين در تحليلي درباره تحولات اخير خاورميانه و تجاوزات بي رحمانه رژيم صهيونيستي به مناطق مختلف لبنان، تصريح كرد كه اين رژيم هميشه براي تنش آفريني و جنگ افروزي در لبنان بهانه دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، جاناتن فريدلند تحليلگر اين روزنامه در ادامه با تاكيد بر اينكه در 7 روز گذشته در خاورميانه طوفان برپا بوده است، نوشت: هيچ كس نديد كه هيچ كشوري براي ميانجي گري گام بردارد و هر روز ما شاهد كشته شدن بيشتر غير نظاميان هستيم.

 

وي ضمن نقل تعدادي از رويدادهاي تلخ لبنان نوشت : اسرائيل در هر حال براي آتش ريختن درلبنان بهانه هايي دارد كه  اين موضوع بايد با دخالت كشورهاي ديگر در درگيري ها حل و فصل شود.

 

گاردين در ادامه آورده است : شب ها و روزهاي گذشته در شهرهاي لبنان بيگناهاني كشته مي شوند كه حتي نمي دانند دليل كشته شدنشان چه بوده است و بازهم هيچ كشور و مرجع بين المللي و حتي هيچ كشورعربي دخالت نكرد.

 

اما از سوي ديگر رهبران اسرائيل به هيچ وجه راضي نيستند بهانه هاي خود براي جنگ افروزي را كنار بگذارند و آتش بس را در شرايط كنوني غير ممكن دانسته اند.

 

تحليلگر اين روزنامه در عين حال از اسرائيل مي خواهد در اهداف خود براي اين جنگ افروزي و بمباران كردن غير نظامي ها در لبنان تجديد نظر نمايد.

کد مطلب 355201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها