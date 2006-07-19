اسرائيل هميشه براي جنگ افروزي در لبنان بهانه دارد / هيچ كشور عربي براي توقف كشتار بيگناهان در لبنان دخالت نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، جاناتن فريدلند تحليلگر اين روزنامه در ادامه با تاكيد بر اينكه در 7 روز گذشته در خاورميانه طوفان برپا بوده است، نوشت: هيچ كس نديد كه هيچ كشوري براي ميانجي گري گام بردارد و هر روز ما شاهد كشته شدن بيشتر غير نظاميان هستيم.

وي ضمن نقل تعدادي از رويدادهاي تلخ لبنان نوشت : اسرائيل در هر حال براي آتش ريختن درلبنان بهانه هايي دارد كه اين موضوع بايد با دخالت كشورهاي ديگر در درگيري ها حل و فصل شود.

گاردين در ادامه آورده است : شب ها و روزهاي گذشته در شهرهاي لبنان بيگناهاني كشته مي شوند كه حتي نمي دانند دليل كشته شدنشان چه بوده است و بازهم هيچ كشور و مرجع بين المللي و حتي هيچ كشورعربي دخالت نكرد.

اما از سوي ديگر رهبران اسرائيل به هيچ وجه راضي نيستند بهانه هاي خود براي جنگ افروزي را كنار بگذارند و آتش بس را در شرايط كنوني غير ممكن دانسته اند.

تحليلگر اين روزنامه در عين حال از اسرائيل مي خواهد در اهداف خود براي اين جنگ افروزي و بمباران كردن غير نظامي ها در لبنان تجديد نظر نمايد.