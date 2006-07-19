"مراكز اسلامي" نقش مهمي در ارائه چهره حقيقي اسلام دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، دكتر عبدالسلام عبادي رئيس دانشگاه آل بيت اردن با بيان اينكه مراكز مطالعات و تحقيقات اسلامي نقش بسياري در معرفي مشكلات عصر معاصر دارند، گفت: مركز مطالعات اسلامي جايي است كه جهان اسلام به منظور بررسي مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن را بنا كرده است.

وي به بررسي اهداف ساخت مراكز اسلامي پرداخت و اظهار داشت: هدف از بناي مراكز مطالعات اسلامي توجه به امور جهان اسلام، مشكلات آنها و مسائل عصر معاصر است تا ملت مسلمان تشويق شده و تلاش كنند تا تحقيقات و مطالعات اسلامي روند رو به رشدي يافته و اين امكان فراهم شود تا بر مسائل عصر معاصر غلبه كنند.

دكتر عبدالسلام عبادي با بيان اينكه نقش دانشگاهها در ارائه چهره دين اسلام بسيار مهم است، تصريح كرد: اين بناي علمي و ديني بستري مناسب براي تبيين مبادي مهم اسلام چون اعتدال، ميانه روي، تسامح، محبت و احترام است.

رئيس دانشگاه آل بيت اردن يادآور شد: دستاورد دانشگاهها كه درعلوم مختلف تخصصي مي شود زمينه ساز شناخت، معرفي انسان و تمدن انساني است. از اين رو افراد متخصص و محقق در زمينه هاي شناخت انسان بر اساس تصورات اسلامي و بازگشت ارتباط علوم با اصول اسلامي آماده مي شوند.

وي در ادامه به بررسي نقش مراكز احياي اسلامي پرداخت و افزود: نقش مركز احياي ميراث اسلامي با دستاوردهاي حفظ اين ميراث تاريخ ساز، ارتباط با موزه ها، كتابخانه ها و دستنوشته هاي قرآني و ديني در غني سازي هويت اسلامي بسيار مهم است.