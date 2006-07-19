پيشنهاد فرانسه براي آتش بس در خاورميانه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، ژان مارك دو لاسابليه نماينده فرانسه در سازمان ملل ضمن ارائه تعدادي پيشنهاد كه بايد در قالب يك قطعنامه درآيد، اعلام كرد: شوراي امنيت با هر 15 عضو خود بايد بدون تعلل، قطعنامه اي را تصويب كند و درآن تدابيري را براي راه حلي دائمي براي بحران خاورميانه ارائه دهد.

دولا سابليه در اين پيشنهاد كه در اختيار اعضاي شوراي امنيت گذاشت، تاكيد كرد اين كار بايد در چند روز آينده آغاز شود.

وي با اشاره به اينكه در ابتدا عنان بايد گزارش روز پنجشنبه خود در مورد خاورميانه را اعلام كند، گفت: پيشنهاد ما شامل آتش بسي طولاني و جامع و همچنين آزاد سازي نظاميان اسرائيلي است.

پيشنهاد فرانسه همچنين نيروهاي افراطي را كه در پي بي ثباتي در منطقه هستند، متهم كرده و هشدار مي دهد كه حمايت كنندگان آنها براي منطقه خطرآفريني مي كنند. فرانسه اشاره اي به حمايتهاي آشكار غرب به ويژه آمريكا از جنايات رژيم صهيونيستي بر ضد ملت لبنان و ضرورت آزادي اسراي لبناني و فلسطيني دربند صهيونيستها نكرده است تا نشان دهد دراين قطعنامه تنها منافع اشغالگران قدس را مد نظر قرار داده است.

فرانسه براي ماه جولاي رياست دوره اي شوراي امنيت را بر عهده دارد.

ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير (12ژولاي) خاك لبنان به ويژه جنوب اين كشور را آماج حملات گسترده زميني، هوايي و دريايي خود قرار داده است و صدها تن از شهروندان لبناني را شهيد و زخمي و هزاران تن را بي خانمان كرده است و به تاسيسات زيربنايي اين كشور از جمله پل ها و فرودگاه بيروت خسارتهاي سنگيني وارد كرده است؛ اين حملات بي رحمانه و نابرابر در سايه حمايت آمريكا و سكوت و ضعف جامعه بين المللي به ويژه جهان عرب همچنان ادامه دارد.



مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت صهيونيست ها، مواضع و پايگاههاي نظامي و شهرك هاي صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي از جمله يك فرودگاه را هدف حملات موشكي خود قرار داده اند كه خسارتهاي فراواني به آن وارد شده است.