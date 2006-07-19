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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۳

پاسخ دانشگاه پيام نور به درخواست دانش آموختگان حقوق :

دانشگاه پيام نور از تغيير در برنامه زماني آزمون دانشپذيري معذور است

دانشگاه پيام نور از تغيير در برنامه زماني آزمون دانشپذيري معذور است

دانشگاه پيام نور به دليل حجم زياد داوطلبان و تعدد رشته هاي امتحاني در آزمون تبديل وضعيت دانشپذيري به دانشجويي از تغيير در برنامه آزمون معذور است.

دكتر "عليرضا علي احمدي" - رئيس دانشگاه پيام نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص تقارن آزمون دانشپذيري اين دانشگاه با آزمون مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه گفت: آزمون دانشگاه پيام نور تنها رشته حقوق را شامل نمي شود و رشته ها و داوطلبان بسياري را در بر مي گيرد لذا اين دانشگاه قادر به تغيير در برنامه زماني اين آزمون نيست.

وي اضافه كرد: آزمون سراسري دانشپذيري ويژه دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در 6 و 13 تير ماه برگزار مي شود و قريب به 350 هزار نفر در مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد و 260 هزار نفر در مقطع كارشناسي اين دوره شركت مي كنند.

کد مطلب 355204

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