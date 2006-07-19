دانشگاه پيام نور از تغيير در برنامه زماني آزمون دانشپذيري معذور است

دكتر "عليرضا علي احمدي" - رئيس دانشگاه پيام نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص تقارن آزمون دانشپذيري اين دانشگاه با آزمون مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه گفت: آزمون دانشگاه پيام نور تنها رشته حقوق را شامل نمي شود و رشته ها و داوطلبان بسياري را در بر مي گيرد لذا اين دانشگاه قادر به تغيير در برنامه زماني اين آزمون نيست.

وي اضافه كرد: آزمون سراسري دانشپذيري ويژه دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در 6 و 13 تير ماه برگزار مي شود و قريب به 350 هزار نفر در مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد و 260 هزار نفر در مقطع كارشناسي اين دوره شركت مي كنند.