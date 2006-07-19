به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، منوچهر يزداني افزود: اين شركت ها مي توانند به فعاليت كارگزاري بپردازند كه در اين صورت درآمد حاصله را به شركت هاي سرمايه گذاري استان ها خواهند داد. همچنين شركت كارگزاري با دريافت سود شركت هاي دولتي پس از كسر اقساط، سهام مابقي را به شركت هاي سرمايه گذاري مي پردازند.

يزداني با اشاره به اينكه حداقل سه تعاوني شهرستان از يك استان در قبال شركت سهامي خاص، شركت سرمايه گذاري استان را تاسيس مي كنند، ادامه داد: 50 درصد از سهام مورد واگذاري براي شركت هاي سرمايه گذاري استان‌ها، مستقيما به آنها داده خواهد شد و شركت هاي سرمايه گذاري حق مالكيت و مديريت و تعويض يا فروش آنها را دارند. 50 درصد دوم به صورت اقساطي واگذار مي گردد و در وثيقه سازمان خصوصي سازي خواهند بود.

وي ادامه داد: شركت هاي سرمايه گذاري براي سهام وثيقه، شركت هاي كارگزاري سهام عدالت را اداره مي كنند ولي دولت داراي سه سهم ممتاز با حق وتو در تصميمات و تائيد مدير عامل خواهد بود.