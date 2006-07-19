سياست هاي اجرايي بازرگاني دولت در سال 1385

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، دولت در برنامه سالانه خود در سال 1385 همچنين براي افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي اقدام خواهد كرد.

دولت در بخش بازرگاني علاوه بر اين ، نسبت به انعقاد پيمان هاي دو جانبه يا جمعي با كشورهاي مهم مرز براي مقابله با قاچاق كالا مبادرت مي ورزد.

به موچب اين گزارش ، سازو كارهاي لازم براي بهره گيري از موقعيت ويژه مناطق آزاد در توسعه ترانزيت و حمل و نقل كالا و ايفاي نقش اصلي در مسيركريدورهاي شمال - جنوب و شرق - غرب در مناطق آزاد از سوي دولت ايجاد خواهد شد.

در سال جاري همچنين تاسيسات ذخيره سازي گندم توسط دولت تكميل خواهد شد و نظام جامع اطلاع رساني آمارو اطلاعات بازرگاني كشور استقرار مي يابد.

دولت در نظر دارد در سال 1385 نسبت به واگذاري تصدي هاي خود در عرصه بازرگاني خارجي به بخش خصوصي اقدام كند و مطالعات مستمري را براي افزايش توانمندي هاي بنگاه هاي اقتصادي انجام دهد.